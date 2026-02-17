DAX Livetrading: ZEW-Daten zünden 50-Punkte-Impuls – perfekter Short danach!

Aufzeichnung des heutigen Webinars:

Das erste Livetrading in dieser Woche begann mit den ZEW-Daten 10.00 Uhr und hatte im Vorfeld noch einmal schwache Kurse im Programm. Die Deutsche Handelskammer hob dahingehend ihre Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft von 0,7 auf 1,0 Prozent an. Der Geschäftsklimaindex steigt, bleibt jedoch unter dem langfristigen Durchschnitt. Die morgendlichen Abgaben beruhten auf einer weiteren Momentum-Welle bis recht genau zu den Tiefs vom Freitag, wo der Markt dann seine Unterstützung fand. Mit der Rückeroberung der 24.800 gelang ein Kaufimpuls, den wir nicht handelten, aber als Ausläufer dazu die Abwärtstrendlinie der Woche im Auge behielten. Als Auslöser wurde die ZEW-Meldung am Markt genommen. Sie sorgte für einen Anstieg von rund 50 Punkten binnen weniger Sekunden und ein neues Tageshoch. Dort testet der Markt das Niveau der Abwärtstrendlinie dann mehrfach, bevor im Rücklauf auch eine Short-Order dann in diesem Video zur Ausführung kommt. Diese Position konnte entsprechend gemanagt werden und brachte letztlich einen Gewinn hervor.

Bis zu diesem Punkt sollte man im Trading der Geduld den Vorrang gewähren. Ein paar Gedanken und Analogien aus dem "Privatleben" werden somit wieder präsentiert und mit dem Tradingverhalten kombiniert. Denn letztlich kann das Trading auch aus einer passiven Rolle heraus betrachtet werden. Es sinkt der Risikoaspekt, wie wir heute anschaulich gesehen haben. Ein weiterer Trade von diesem Morgen, basierend auf dem gleichen Setup, wurde zudem erörtert. Das Vorgehen kann analog für den weiteren Verlauf angewendet werden, denn der DAX neigt momentan sehr stark zu schnellen Hochs und deren Revidierung. Genau diese Korrekturen lassen sich ganz gut handeln, wie Du hier in der Aufzeichnung der Live-Session sehen kannst.

Für den US-Markt lässt sich bis zum Mittag ein GAP von rund 100 Punkten auf der Unterseite skizzieren, bezogen auf den Freitagabend. Am Montag war ein US-Feiertag und kein Handel an der Wall Street. Damit könnten die Abgaben weitergehen, die wir auf Wochenbasis am US-Markt schon gesehen haben. Entsprechende Wirtschaftsdaten, insbesondere der IInflationsseite, arbeiten wir mit auf und blicken auf weitere anstehende Termine. Insbesondere eine US-Quartalszahlen, wie von Walmart oder Palo Alto Networks, könnten die Kurse in dieser Woche maßgeblich treiben.

Zurück zu den Wirtschaftsdaten aus den USA, schauen wir auf die kommenden Zinsentscheide und Prognosen dazu. Denn in den kommenden beiden Sitzungen wird Jerome Powell aller aktuellen Prognosen zufolge keine Änderungen vornehmen. Dabei geben es die Inflationsdaten mit den gesunkenen Preise auf Verbraucherseite aktuell wieder her. Ein wenig Politik steckt hier womöglich dahinter, für uns somit auch Raum für Spekulationen und ein wenig Smalltalk...

Übergeordnet dürften die Märkte somit erst einmal volatil bleiben und auch im Falle der Wall Street am Nachmittag so in die Woche starten. Gern besprechen wir die weiteren Verläufe erneut LIVE am Mittwoch kurz vor dem Wall Street Start um 15.15 Uhr gemeinsam.

Risikohinweis

