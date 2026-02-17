IRW-News: GoldMining Inc.: GoldMining aktualisiert Mineralressourcenschätzung unter Einbeziehung von Antimon in seinem Goldprojekt Crucero in Peru

IRW-PRESS: GoldMining Inc.: GoldMining aktualisiert Mineralressourcenschätzung unter Einbeziehung von Antimon in seinem Goldprojekt Crucero in Peru

Vancouver, British Columbia - 17. Februar 2026 / IRW-Press / GoldMining Inc. (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) (GoldMining oder das Unternehmen) (- https://www.commodity-tv.com/play/goldmining-ceo-on-the-re-rating-potential-and-upcoming-milestones-in-2026/ -) freut sich, eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (die MRE) für sein zu 100 % unternehmenseigenes Crucero-Projekt (Crucero oder das Projekt) in der Provinz Carabaya in Peru bekannt zu geben. Die aktualisierte MRE wurde gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt.

Highlights:

· Angezeigte Mineralressource: 42,7 Millionen Tonnen (Mt) mit 1,26 Gramm pro Tonne (g/t) Goldäquivalent (AuEq) für 1,74 Millionen Unzen (Moz) AuEq.

· Abgeleitete Mineralressource: 34,9 Mt mit 0,93 g/t AuEq für 1,04 Moz AuEq.

· Zum ersten Mal wird Antimon (Sb) in der MRE modelliert und trägt etwa 25 % zu den angezeigten AuEq-Unzen und 29 % zu den abgeleiteten AuEq-Unzen bei.

· Die geschätzten Goldäquivalent-Unzen in der Kategorie angezeigt sind im Vergleich zur vorherigen MRE aus dem Jahr 2017* um etwa 75 % gestiegen.

· Die MRE wird innerhalb einer konzeptionellen Grubenhülle für das Projekt unter Verwendung langfristiger Durchschnittspreise von 3.110 US-Dollar/Unze für Gold und 28.700 US-Dollar/Tonne für Antimon angegeben.

Alastair Still, Chief Executive Officer von GoldMining, kommentierte: Wir freuen uns, die Mineralressourcenschätzung für Crucero zu aktualisieren, in die erstmals Antimon aufgenommen wurde, ein weltweit für seine strategische Bedeutung anerkanntes kritisches Metall. Auf Goldäquivalentbasis haben wir die angezeigten Ressourcen um etwa 75 % erweitert, wobei wir einen langfristigen Durchschnittspreis für Gold von 3.110 US-Dollar pro Unze zugrunde gelegt haben, der deutlich unter den aktuellen Spotpreisen liegt, die derzeit bei fast 5.000 US-Dollar pro Unze liegen. Wir waren schon immer vom Explorationspotenzial in Crucero überzeugt, aber jetzt haben wir durch die Identifizierung und Quantifizierung der Antimonmineralisierung, die zusammen mit Gold vorkommt, eine neue Möglichkeit aufgezeigt, den Wert des Projekts weiter zu steigern.

*Zum Vergleich: Die vorherige MRE (Stichtag 20. Dezember 2017) umfasste 30,6 Mio. Tonnen mit 1,0 g/t Au für 0,99 Mio. Unzen Au an angezeigten Ressourcen und 35,8 Mio. Tonnen mit 1,0 g/t Au für 1,1 Mio. Unzen Au an abgeleiteten Ressourcen bei einem Goldpreis von 1.500 US-Dollar pro Unze und einem Cutoff-Gehalt von 0,40 g/t Au.

Aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Crucero-Projekt

Global Mineral Resource Services (GMRS) wurde vom Unternehmen beauftragt, eine aktualisierte MRE und einen unabhängigen technischen Bericht über das Crucero-Projekt (siehe Abbildung 1) auf der Grundlage der zum 4. Februar 2026 (Stichtag) aktuellen Informationen zu erstellen. Der Zweck des Berichts besteht darin, die Offenlegung der aktualisierten MRE für das Projekt zu unterstützen. Das Unternehmen plant, den technischen Bericht gemäß NI 43-101, der weitere Einzelheiten zu den Schätzungsmethoden und -verfahren enthält, innerhalb von 45 Tagen nach dem Datum dieses Berichts einzureichen.

Das Projekt Crucero befindet sich in der Provinz Carabaya im Südosten Perus bei etwa 14° 11' südlicher Breite und 69° 50' westlicher Länge. Das Projekt enthält eine orogene Gold-Antimon-Mineralisierung, die in metasedimentären Gesteinen der Ambo- und Ananea-Gruppen aus dem unteren Paläozoikum enthalten ist.

Die von früheren Betreibern von 1996 bis 2012 durchgeführten Explorationsprogramme umfassten geologische Kartierungen, Boden- und Gesteinsgeochemie, Schürfungen, geophysikalische Oberflächenuntersuchungen, Diamantbohrungen (79 Bohrlöcher über 24.773 m) und metallurgische Testarbeiten. Die Bohrungen konzentrierten sich auf eine der geophysikalischen Anomalien, die als Zone A1 bezeichnet wird, wo insgesamt 72 Kernbohrlöcher über 22.712 m abgeschlossen wurden. Das Projekt umfasst acht Bergbaukonzessionen mit einer Gesamtfläche von 4.600 ha und wird im Namen von Blue Rock Mining S.A.C. (Blue Rock), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von GoldMining, gehalten. Das Unternehmen besitzt über Blue Rock eine 100-prozentige Beteiligung an dem Grundstück.

Bislang konzentrierte sich die Exploration des Projekts auf die Zone A1. Die Zone A1, die derzeit durch Schürfgräben und Bohrungen definiert ist, fällt nach Osten hin steil ab, erstreckt sich über eine Länge von etwa 750 m und eine Breite von 100 m im zentralen Teil der Lagerstätte und wurde bis zu einer vertikalen Tiefe von etwa 400 m verfolgt.

Die Zone A1 befindet sich hauptsächlich in Metasedimenten (Schlammsteinen und Siltsteinen) der Ambo-Gruppe. Gold ist das wichtigste Mineral von wirtschaftlichem Interesse und kommt zusammen mit Pyrit, Pyrrhotit, Arsenopyrit und Stibnit vor, dem wichtigsten Sb-haltigen Mineral. Pyrit ist das am häufigsten vorkommende Sulfid und tritt typischerweise in Form von Blasen auf, deren Verteilung häufig entlang der Schichtung oder Lagerung zu sein scheint. Quarzadern sind selten und nicht unbedingt goldhaltig, obwohl die bisher höchsten Goldgehalte mit Quarzadern in Verbindung stehen.

Die folgende Tabelle fasst die aktualisierte MRE für Crucero 2026 zusammen:

Tabelle 1: Mineralressourcenschätzung für das Projekt Crucero bei einem Cutoff-Gehalt von 0,3 g/t AuEq (Stichtag: 4. Februar 2026)

Tonnage (t) Goldäquivalentge Goldgehalt Antimon-Gehalt Enthaltenes AuEqEnthaltenes Gold Enthaltenes

halt (g/t Au) (% Sb) (oz) (oz) Antimon

(g/t AuEq) (t)

Angezeigt 42.707.000 1,26 0,95 0,12 1.736.000 1.308.000 51.000

Abgeleitet 34.882.000 0,93 0,65 0,11 1.038.000 732.000 37.000

Anmerkungen:

1. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Rentabilität ist nicht nachgewiesen. Es gibt keine Gewissheit, dass die geschätzten Mineralressourcen ganz oder teilweise in Mineralreserven umgewandelt werden.

2. Die Ressourcen im Tagebau werden als in einem konzeptionellen Tagebau oberhalb eines Cutoff-Gehalts von 0,30 g/t AuEq enthalten angegeben.

3. Die Einschränkungen für den Tagebau basieren auf einem angenommenen Goldpreis von 3.110 US-Dollar/Unze, einem Antimonpreis von 28.700 US-Dollar/Tonne, einer metallurgischen Ausbeute von 90 % für Gold und Antimon, Abbaukosten von 2,50 US-Dollar/Tonne und Verarbeitungskosten von 20,00 US-Dollar/Tonne.

4. Die Tonnage der Mineralressourcen und der enthaltene Metallgehalt wurden zur Darstellung der Genauigkeit der Schätzung gerundet, sodass sich aufgrund der Rundung möglicherweise nicht alle Zahlen addieren.

5. Die Tonnenangaben und Gehalte der Mineralressourcen werden unverwässert angegeben.

6. Die Gehalte des enthaltenen Metalls sind in situ und enthalten keine Verluste durch die Verarbeitung.

7. Für die Klassifizierung der Mineralressourcen wurden die Definitionen der CIM (2014) zugrunde gelegt.

8. AuEq (g/t) = Au-Gehalt (g/t) + (2,87 * Sb-Gehalt (%) x 90 % Ausbeute)

Qualifizierte Personen

Gregory Z. Mosher, P.Geo, leitender Geologe von GMRS, der eine qualifizierte Person (QP) gemäß NI 43-101 ist und unabhängig vom Unternehmen ist, hat die technischen Informationen in Bezug auf die MRE in dieser Pressemitteilung, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die der hierin offengelegten MRE zugrunde liegen, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Tim Smith, Vice President Exploration von GoldMining, hat die Erstellung aller anderen wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überwacht, überprüft und genehmigt. Herr Smith ist auch eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101.

Tabelle 2: Sensitivität der Mineralressourcenschätzung für das Crucero-Projekt in Bezug auf Cutoff-Werte

Cutoff-Geha Kategorie Tonnage (in GoldäquivalentgeGoldgehalt Antimon-Gehalt Goldäquivalent-UEnthaltenes Gold Enthaltenes

lt 1.000 halt (g/t Au) (% Sb) nzen (in Tausend Antimon

(g/t AuEq) t) (g/t AuEq) (in Tausend Unzen) (in Tausend

Unzen) Tonnen)

0,20 Angezeigt 46.054 1,19 0,90 0,11 1.763 1.333 52

Abgeleitet 40.594 0,83 0,59 0,09 1.083 773 37

0,30 Angezeigt 42.707 1,26 0,95 0,12 1.736 1.308 51

Abgeleitet 34.882 0,93 0,65 0,11 1.038 732 37

0,40 Angezeigt 39.065 1,35 1,01 0,13 1.695 1.271 51

Abgeleitet 28.842 1,05 0,72 0,13 970 670 36

0,60 Angezeigt 32.238 1,53 1,13 0,15 1.585 1.176 49

Abgeleitet 20.519 1,27 0,84 0,17 839 555 34

0,80 Angezeigt 26.500 1,71 1,25 0,18 1.457 1.067 47

Abgeleitet 14.038 1,54 0,96 0,22 694 434 31

1,00 Angezeigt 21.519 1,90 1,37 0,20 1.313 948 44

Abgeleitet 9.001 1,90 1,08 0,32 550 313 29

*Siehe Anmerkungen zu Tabelle 1. Aktualisierte MRE für Crucero sind fett gedruckt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83018/170226_DE_GOLD_CruceroUpdatedMRE_Procm.001.jpeg

Abbildung 1 - Lage des Grundstücks Crucero, Peru.

Über GoldMining Inc.

GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvorkommen in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining nun ein diversifiziertes Portfolio an Gold- und Gold-Kupfer-Projekten in der Ressourcenphase in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Martin Dumont, VP, Unternehmensentwicklung und Investor Relations

Telefon: (855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Hinweis für Leser

Die technischen Angaben zu Crucero wurden vom Unternehmen gemäß NI 43-101 erstellt. NI 43-101 ist eine Vorschrift der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden, die Standards für alle öffentlichen Bekanntmachungen eines Emittenten zu wissenschaftlichen und technischen Informationen über Mineralprojekte festlegt. Diese Standards unterscheiden sich von den Anforderungen der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC), und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von inländischen US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungspflichten der SEC unterliegen.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Auss agen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zukunftsgerichtete Aussagen), die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den darin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich um alle Aussagen außer Aussagen über historische Fakten handelt, umfassen unter anderem Aussagen über die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt und zukünftige Arbeiten im Rahmen des Projekts und enthalten häufig Wörter wie voraussichtlich, beabsichtigen, planen, werden, würden, schätzen, erwarten, glauben, potenziell und Variationen solcher Begriffe. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist, die sich als unrichtig erweisen können. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen verbundenen Risiken, schwankende Metallpreise, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, Risiken im Zusammenhang mit staatlichen und umweltrechtlichen Vorschriften, sozialen Fragen, Genehmigungen und Lizenzen, die Unfähigkeit, Arbeitsprogramme wie erwartet abzuschließen, die Möglichkeit, dass sich die Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt aufgrund weiterer Planungen oder aus anderen Gründen ändern, sowie Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel. Diese und andere Risiken, einschließlich derjenigen, die in GoldMining's jüngstem Jahresinformationsformular und anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der SEC eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich davon abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Erstellung solcher zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, als zutreffend erweisen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83018

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83018&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA38149E1016

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.