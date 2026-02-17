IRW-News: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Sierra Madre informiert über den aktuellen Stand der Produktionserweiterung und der Anschaffung von Ausrüstung in La Guitarra

IRW-PRESS: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Sierra Madre informiert über den aktuellen Stand der Produktionserweiterung und der Anschaffung von Ausrüstung in La Guitarra

Vancouver, British Columbia, 17. Februar 2026 / IRW-Press / Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) (Sierra Madre oder das Unternehmen) (- https://www.commodity-tv.com/play/sierra-madre-gold-silver-site-visit-at-mexicos-newest-silver-and-gold-producer/ -) freut sich, ein Update zum Fortschritt der geplanten zweistufigen Erweiterung seines Silber-Gold-Minenkomplexes La Guitarra zu geben. In der ersten Phase der Erweiterung soll die Produktionsrate von derzeit 500 Tonnen pro Tag (tpd) auf 750 tpd bis 800 tpd erhöht werden. Die Modernisierung der Verarbeitungsanlage und der Abraumbehandlung sowie die Anschaffung von Ausrüstung für die geplante Produktionserweiterung sind bereits im Gange.

Nach Abschluss der ersten Ausbaustufe soll in der geplanten zweiten Phase die Verarbeitungskapazität bis zum dritten Quartal 2027 auf 1.200 bis 1.500 tpd erhöht werden. Einzelheiten zu den Ausbauplänen finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 8. September 2025.

Greg Liller, Chief Operating Officer und Executive Chairman, kommentierte: Nach Abschluss der ersten Ausbaustufe erwarten wir nicht nur einen höheren Durchsatz, sondern auch Effizienzsteigerungen im gesamten Betrieb - beispielsweise durch die Lagerung eines Teils der Abraumhalden unter Tage und eine höhere Verfügbarkeit der Anlagen. Die nächsten wichtigen Meilensteine sind die Installation der Kugelmühle und des Eindickers.

Erweiterung der Brechkapazität

Der derzeitige Brechkreislauf besteht aus einem primären Backenbrecher, einer zweistufigen Vibrationssieb-Anlage und einem 3-Fuß-Kurzbrecher. Durch die Installation eines neuen 3-Fuß-Standardbrechers soll die Brecherkapazität auf 750 bis 800 Tonnen pro Tag erweitert werden.

Abbildung 1 unten zeigt ein Layout-Diagramm, in dem der bestehende Kreislauf in Blau und Rot und der neue Kreislauf in Schwarz dargestellt ist.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83015/170226_DE_SM_STATUS.001.jpeg

Abbildung 1: Brechkreislauf

Die Bauarbeiten begannen im Dezember 2025, wobei derzeit erste Tests des Kreislaufs durchgeführt werden. Die Fotos in Abbildung 2 unten zeigen den neuen Kegelbrecher und die Förderbänder.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83015/170226_DE_SM_STATUS.002.png

Abbildung 2: Neuer Kegelbrecher und Förderband

Derzeit werden Optionen für den Bau eines zweiten Lagerbehälters für zerkleinertes Erz geprüft, um zusätzliche Lagerkapazitäten zu schaffen. Je nach Wassergehalt des Minenprodukts könnte ein zweiter Lagerbehälter dafür sorgen, dass die zerkleinerte Mineralisierung von -3/8 Zoll auf nominell 1/4 Zoll reduziert wird, was zu einer höheren Ausbeute führen würde.

Tank für den Eindicker von Abraum

Die Erdarbeiten für die Fundamente des Eindickers mit einer Kapazität von 750 bis 800 Tonnen pro Tag sind fast abgeschlossen. Dieser Eindicker ermöglicht es, einen Teil der Abraumhalden als Pastenfüllung in alten Stollen zu lagern und so die Lebensdauer der bestehenden Abraumhalde zu verlängern. Außerdem ermöglicht er den Bau eines Filterkreislaufs zur Herstellung von trockenen, stapelbaren Abraumhalden. Abbildung 3 unten zeigt ein Diagramm des Fundamentlayouts und des Eindickungstanks sowie Fotos der bisher abgeschlossenen Erdarbeiten und der Bewehrungsstützen.

Die Fertigung des Tanks, des Mischrechens, der elektrischen Komponenten und der Stützkonstruktionen ist weit fortgeschritten, sodass das Projekt planmäßig zum Ende des zweiten Quartals abgeschlossen werden kann.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83015/170226_DE_SM_STATUS.003.png

Abbildung 3: Anordnung des Eindickers und Erdarbeiten

Erweiterung der Mahlkapazität

Eine gebrauchte 11x12,5-Kugelmühle wurde gekauft und wird derzeit überholt. Die Kapazität der Mühle beträgt nominal 600 tpd bei einer Aufgabegröße von -3/8 Zoll. In Kombination mit einer der beiden bestehenden Mühlen mit einer Kapazität von +200 tpd soll die Verarbeitungskapazität auf das Ziel von 750 tpd bis 800 tpd erweitert werden. Die Mühle wird an der Stelle installiert, an der sich die alte 5 Fuß x 9 Fuß große Mühle befand. Die Installation umfasst den Bau eines neuen Fundaments auf der Grundlage der Konstruktionspläne des Herstellers. Die Fertigstellung ist für Ende des zweiten Quartals dieses Jahres geplant.

Anschaffung von Ausrüstung für höhere Produktivität im Bergbau

Um die geplanten Produktionssteigerungen zu erreichen, hat das Unternehmen wichtige Ausrüstung angeschafft, um die Minenentwicklung zu beschleunigen und die Materialtransportkapazitäten zu erhöhen:

· Anschaffung von Bergbauflotten - Das Unternehmen hat zwei neue Schaufelwagen und einen gebrauchten Schaufelwagen erworben und ist dabei, zwei vorhandene Schaufelwagen zu überholen. Diese Anschaffungen und Überholungen ermöglichen es dem Unternehmen, einen 3-Kubikmeter-Schaufelwagen für die neu eröffnete Mine Nazareno einzusetzen und die Produktion sowohl in der Mine Guitarra als auch in der Mine Coloso zu verbessern. Die erhöhte Anzahl an Schaufelwagen verbessert auch die Verfügbarkeit der Ausrüstung während Wartungsstillständen. Darüber hinaus wurde eine zweite StopeMate-Langlochbohrmaschine gekauft und die Überholung einer zweiten Jumbo-Bohrmaschine abgeschlossen.

· Transport und Materialbewegung - Das Unternehmen hat vier Transport-Lkw und einen zweiten Frontlader angeschafft. Zwei der Lkw sind sowohl für den Einsatz über Tage als auch unter Tage ausgelegt, zwei sind 14-Kubikmeter-Lkw für den Transport über Tage und den Einsatz auf der Hauptsohle San Rafael. Der Frontlader ist sowohl für den Einsatz über Tage als auch für die Verladung unter Tage ausgelegt.

Gewährung von Aktienoptionen

Gemäß seinem Aktienoptionsplan hat das Unternehmen Mitarbeitern von La Guitarra Compania Minera, S.A. de C.V. und Beratern des Unternehmens Aktienoptionen zum Kauf von insgesamt 1.000.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 2,18 Dollar pro Aktie für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Zuteilungsdatum gewährt. Die Optionen werden gemäß den Bedingungen des Aktienoptionsplans des Unternehmens und vorbehaltlich der Regeln und Richtlinien der Börse gewährt. Von diesen Optionen wurden 100.000 an einen Investor-Relations-Berater, Triomphe Holdings Ltd., firmierend als Capital Analytica, einen unabhängigen Dienstleister, gewährt und werden ¼ drei Monate nach dem Datum der Gewährung, ¼ sechs Monate nach dem Datum der Gewährung und ¼ neun Monate nach dem Datum der Gewährung und ¼ zwölf Monate nach dem Datum der Gewährung. Die übrigen Optionen werden sofort unverfallbar. Diese Gewährung von Aktienoptionen unterliegt der Zustimmung der TSX Venture Exchange.

Qualifizierte Person

Herr Gregory Smith, P. Geo, Direktor von Sierra Madre, ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Daten und Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin offengelegten technischen und wissenschaftlichen Daten überprüft.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ist ein Edelmetallproduzent und Explorationsunternehmen, das sich auf die Mine Guitarra im Bergbaugebiet Temascaltepec in Mexiko sowie auf die Exploration und Erschließung seines Grundstücks Tepic in Nayarit, Mexiko, konzentriert. Die Mine Guitarra ist eine genehmigte Untertage-Mine, zu der eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war und im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder aufgenommen hat.

Das über 2.600 Hektar große Tepic-Projekt beherbergt eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit geringer Sulfidierung und einer bestehenden historischen Ressource.

Das Managementteam von Sierra Madre hat eine Schlüsselrolle bei der Leitung der Exploration und Erschließung von Silber- und Goldmineralreserven und -mineralressourcen gespielt. Das Team von Fachleuten von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen aufgebracht.

Im Namen des Vorstands von Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Alexander Langer

Alexander Langer

Präsident, Chief Executive Officer und Direktor

778-820-1189

Kontakt:

investor@sierramadregoldandsilver.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu Produktionsentscheidungen

Die Entscheidung des Unternehmens, die Mine in die kommerzielle Produktion zu überführen, eine Mine zu erweitern, andere produktionsbezogene Entscheidungen zu treffen oder anderweitig Bergbau- und Verarbeitungsaktivitäten durchzuführen, basiert weitgehend auf internen, nicht öffentlichen Unternehmensdaten und Berichten aus früheren Aktivitäten sowie den Ergebnissen von Testbergbau- und -verarbeitungsaktivitäten. Das Unternehmen stützt seine Produktionsentscheidungen nicht auf NI 43-101-konforme Reservenabschätzungen, vorläufige wirtschaftliche Bewertungen oder Machbarkeitsstudien, weshalb besteht ein höheres Risiko und eine größere Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen wirtschaftlichen Ergebnisse des Guitarra-Minenkomplexes, einschließlich einer erhöhten Unsicherheit hinsichtlich der Erreichung eines bestimmten Grades der Mineralgewinnung oder der Kosten einer solchen Gewinnung, einschließlich erhöhter Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte durch und eines höheren technischen Risikos des Scheiterns, als dies der Fall wäre, wenn eine Machbarkeitsstudie durchgeführt worden wäre und diese als Grundlage für eine Produktionsentscheidung herangezogen worden wäre.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren oder zu revidieren, um neue Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse oder Sonstiges widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, vorhersagt, beabsichtigt, strebt an, zielt ab, erwartet oder glaubt oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden oder durch Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen können, könnten, sollten, würden, könnten oder werden ergriffen, erfolgen oder erreicht werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, einschließlich des erwarteten Zeitplans für Konzentratlieferungen, der Steigerung der Produktion durch das Unternehmen, der wöchentlichen Einnahmen des Unternehmens, die es dem Unternehmen ermöglichen, ohne weiteren Kapitalbedarf komfortabel zu expandieren, sowie der Produktion und dem erwarteten Zeitplan und Produktionsniveau.

Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem, dass die prognostizierten Produktionsmengen erreicht und die bestehenden Produktionsmengen aufrechterhalten werden.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen bestimmte wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter unter anderem, dass das Unternehmen seine Zukunftspläne wie vorgesehen umsetzen kann, dass die prognostizierten Produktionsmengen erreicht werden und dass die bestehenden Produktionsmengen aufrechterhalten werden können.

Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass es unter Umständen nicht angemessen ist, sich für andere Zwecke auf solche Informationen zu verlassen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83015

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83015&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8263XP1041

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.