W​e​r​b​u​n​g von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

Signal springt auf Grün: US-Wirtschaft vor neuem Aufschwung? - ntv Zertifikate 13.02.2026

HSBC · Uhr
Artikel teilen:

Steigt der Konsum, steigt auch der Warenverkehr - und damit die Auslastung von Lastwagen, Bahn und Luftfracht. Die Transportbranche gilt deshalb als klassischer #Frühindikator für die #Konjunktur. In den #USA hat ein wichtiger #Branchenindex zuletzt ein Rekordhoch erreicht – ein mögliches Signal für anziehendes Wachstum. All diese Themen und weitere spannende Aspekte erläutert Jörg Scherer von #HSBC in diesem Interview.

►Weitere Chartanalysen unter https://grp.hsbc/6053CnRqN
►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6054CnRq4
►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6055CnRqf ►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6056CnRqA

Das könnte dich auch interessieren

Videoanalyse 16.02.2026
Siemens Energy zieht davon: Was steckt dahinter?gestern, 18:07 Uhr · onvista
Siemens Energy zieht davon: Was steckt dahinter?
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie es mit dem Dollar weitergeht – und was daraus folgt14. Feb. · Acatis
Alle Premium-News