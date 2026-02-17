Signal springt auf Grün: US-Wirtschaft vor neuem Aufschwung? - ntv Zertifikate 13.02.2026

Steigt der Konsum, steigt auch der Warenverkehr - und damit die Auslastung von Lastwagen, Bahn und Luftfracht. Die Transportbranche gilt deshalb als klassischer #Frühindikator für die #Konjunktur. In den #USA hat ein wichtiger #Branchenindex zuletzt ein Rekordhoch erreicht – ein mögliches Signal für anziehendes Wachstum. All diese Themen und weitere spannende Aspekte erläutert Jörg Scherer von #HSBC in diesem Interview.



►Weitere Chartanalysen unter https://grp.hsbc/6053CnRqN

►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6054CnRq4

►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6055CnRqf ►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6056CnRqA