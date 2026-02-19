Dax dürfte nach starkem Vortag etwas nachgeben

Der Dax dürfte am Donnerstag etwas nachgeben, nach einem starken Gewinn zur Wochenmitte. Der außerbörsliche Indikator X-Dax signalisierte rund eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,14 Prozent. Am Vortag hatte der Dax deutliche 1,12 Prozent auf 25.278 Punkte hinzugewonnen.

Mit in der Spitze 25.315 Punkten hatte der Leitindex obendrein wieder einen Höchststand seit Mitte Januar erreicht. Damit ließ er zugleich die Tür für die Rückkehr an sein Rekordhoch bei gut 25.507 Punkten offen, das ebenfalls aus diesem Jahr stammt. Erst unter der Marke von 25.000 Punkten würde sich diese Tür zunächst wieder schließen.

USA: Fed dämpft Stimmung unter Anlegern

Die US-Notenbank Fed hat am Mittwoch die Kauflaune an den US-Aktienmärkten etwas gedämpft. Sie betonte im Protokoll ihrer Sitzung von Ende Januar die Risiken, die von einer zu hohen Inflation ausgehen können. Daraufhin gaben die Kurse einen Teil ihrer Gewinne wieder ab. Für den Leitindex Dow Jones Industrial blieb zur Schlussglocke ein Plus von 0,26 Prozent übrig. Mit 49.662 Punkten blieb der Dow unter der Marke von 50.000 Zählern, unter die er zuletzt gerutscht war.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 49.662 + 0,26 Prozent S&P 500 6.881 + 0,56 Prozent Nasdaq 24.898 + 0,80 Prozent

Asien: Gewinne in Japan, kein Handel in China

Der japanische Aktienmarkt hat am Donnerstag zugelegt. Der Leitindex Nikkei 225 kletterte kurz vor dem Handelsende um rund 0,7 Prozent nach oben. Aus den USA kam nur gedämpfter Rückenwind. Denn die US-Notenbank Fed betonte im Protokoll ihrer jüngsten Sitzung die Risiken, die von einer zu hohen Inflation ausgehen können. In China ruht der Handel wegen des chinesischen Neujahrsfestes unterdessen weiterhin.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 57.525 + 0,67 Prozent Hang Seng 27.032 0,00 Prozent CSI 300 4.660 0,00 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 129,16 - 0,09 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,74 + 0,00 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,10 + 0,02 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 69,37 USD + 2,48 USD WTI 64,27 USD + 1,60 USD

Umstufungen von Aktien:

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SAF-HOLLAND AUF 23 (18) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR PVA TEPLA AUF 36 (39) EUR - 'BUY'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 1080 (1070) EUR - 'OUTPERFORM'

- MORGAN STANLEY HEBT VONOVIA AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 30 EUR

- RBC SENKT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 32 (47) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 56 (57) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- UBS HEBT DWS AUF 'BUY' - ZIEL 70 EUR

- UBS SENKT FREENET AUF 'SELL' - ZIEL 28,50 EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ANALOG DEVICES AUF 410 (300) USD - 'BUY'

- MORGAN STANLEY HEBT GARMIN AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 252 USD

- DAIWA HEBT T-MOBILE US AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 240 USD

- CITIGROUP HEBT ZIM AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 31,80 (11,50) USD

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 38 (35) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR ADYEN AUF 1800 (2100) EUR - 'BUY'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT TRUECALLER AUF 'BUY' - ZIEL 15 SEK

- JPMORGAN SETZT ALCON AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

- MORGAN STANLEY HEBT ARAMIS AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 5 EUR

- MORGAN STANLEY HEBT CAPGEMINI AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 117 EUR

- UBS SENKT SCHRODERS AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 590 PENCE

