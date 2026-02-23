Marktausblick Börse: Trump-Zollschock & PCE-Inflation – DAX, Dow, Gold, Silber und Aktien im Fokus

Die vergangene Handelswoche verlief an den US-Börsen zunächst wechselhaft, bevor vor allem der Dow Jones am letzten Handelstag wieder in die Gewinnzone zurückkehren konnte. Ausschlaggebend waren gemischte Wirtschaftsdaten: Während die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe rückläufig ausfielen, sorgten steigende Inflationsdaten – insbesondere die veröffentlichte PCE-Kernrate – zunächst für erneuten Druck an den Märkten. Eine überraschende Wendung brachte jedoch die Entscheidung des obersten US-Gerichtshofes, wonach Teile der von Donald Trump verhängten Zölle keine rechtliche Grundlage haben sollen. Die daraus resultierende Marktreaktion fiel zunächst positiv aus, wurde jedoch von neuen politischen Drohungen über mögliche Zölle von bis zu 15 % für den Rest der Welt begleitet, was für neue Unsicherheit sorgte.

Auch zum Wochenstart zeigte sich das Bild dynamisch: US-Futures und europäische Märkte starteten schwach, konnten sich aber im Verlauf des Vormittags spürbar stabilisieren. Positive Impulse kamen unter anderem aus Deutschland, wo der ifo-Index im Februar über den Erwartungen lag und damit die Hoffnung auf eine stabilere Konjunkturentwicklung stützte. Im DAX führte dies zu einer Annäherung an die Marke von 25.200 Punkten, während der Nasdaq-Future sich der 25.000er-Region näherte. Insgesamt bleibt der Nasdaq dennoch der schwächste der großen US-Indizes, während ein starker Euro sowie steigende Edelmetallpreise den Trend einer Dollar-Schwäche unterstreichen. Parallel sorgten einzelne Aktien und Unternehmensmeldungen – von Amazon über Shopify bis Nvidia – für zusätzliche Bewegung und liefern auch für die neue Handelswoche reichlich Gesprächsstoff.

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an





Alle US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:









Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:









Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.







