Merck & Co will Pharmasparte aufspalten

Der US-Konzern Merck & Co spaltet seine Pharmasparte auf. Künftig soll das Geschäft mit Krebsmedikamenten als eigener Bereich geführt werden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die zweite neue Sparte soll Produkte außerhalb des Onkologie-Bereichs vereinen, darunter den HPV-Impfstoff "Gardasil", das Diabetesmedikament "Januvia" und neuere Produkte wie das Lungenkrankheitsmedikament "Winrevair".

Merck erklärte, die Umstrukturierung diene dazu, Produkteinführungen in verschiedenen Krankheitsbereichen zu gewährleisten und gleichzeitig das Produktportfolio breiter aufzustellen. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" (WSJ) berichtet.

Der US-Konzern sieht sich bei seinem Krebs-Blockbuster "Keytruda", der nahezu die Hälfte zum Umsatz beiträgt, baldigem Druck durch Generika ausgesetzt. So läuft der US-Patentschutz 2028 ab. Vom Nicht-Onkologie-Geschäft verspricht sich das Unternehmen laut "WSJ" ein großes Wachstum. Zudem versucht Merck, die erwarteten Einbußen mittels milliardenschwerer Übernahmen von Biotechnologieunternehmen auszugleichen, die die Entwicklung neuer Medikamente, wie beispielsweise "Winrevair", versprechen.

Das Unternehmen plant in den nächsten Jahren mehr als 20 Markteinführungen neuer Medikamente oder neuer Anwendungsgebiete für bestehende Medikamente.

