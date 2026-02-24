AKTIE IM FOKUS: FMC sehr schwach nach Zahlen - Gewinnausblick überzeugt nicht

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Dialysedienstleisters Fresenius Medical Care (FMC) sind am Dienstag nach der Zahlenvorlage abgerutscht. Analysten bemängelten die Gewinnaussichten für 2026. Auf der Handelsplattform Tradegate verloren die Anteile im vorbörslichen Handel zuletzt 4,5 Prozent zum Xetra-Schluss.

Damit würden sie im Xetra-Handel klar unter 40 Euro notieren und auf die 21- und 50-Linien zusteuern, die Hinweise auf den kurz- und mittelfristigen Trend geben. Das Chartbild könnte sich also eintrüben. Im Februar hatte die gegen Ende Januar begonnene Erholung bereits gestockt.

Jefferies-Analyst James Vane-Tempest schrieb in einer ersten Reaktion, der weitgehend stabile Ausblick könnte enttäuschen. Die Prognose für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) deute auf zunehmenden Gegenwind hin. David Adlington von JPMorgan betonte, dass im neuen Jahr keine Gewinnsteigerung zu erwarten sei. Beide Experten blieben mit "Underperform" beziehungsweise "Underweight" bei ihren negativen Einstufungen./ajx/gl/stk

