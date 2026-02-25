Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 25.02.2026

onvista · Uhr
RüstungInfrastrukturErneuerbare EnergienKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 25. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Auto1Bericht Geschäftsjahr 2025
DiageoBericht 2. Quartal 2026
DroneShieldBericht Geschäftsjahr 2025
EONBericht Geschäftsjahr 2025
FreenetBericht Geschäftsjahr 2025
FreseniusBericht Geschäftsjahr 2025
Heidelberg MaterialsBericht Geschäftsjahr 2025
Hoeegh AutolinersBericht Geschäftsjahr 2025
IberdrolaBericht Geschäftsjahr 2025
IonQBericht Geschäftsjahr 2025
LeonardoBericht Geschäftsjahr 2025
Nu Holdings (Nubank)Bericht Geschäftsjahr 2025
NvidiaBericht Geschäftsjahr 2026
SnowflakeBericht Geschäftsjahr 2026
Wolters KluwerBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

