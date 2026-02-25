Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 25.02.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 25. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Auto1
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Diageo
|Bericht 2. Quartal 2026
|DroneShield
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|EON
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Freenet
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Fresenius
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Heidelberg Materials
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Hoeegh Autoliners
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Iberdrola
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|IonQ
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Leonardo
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Nu Holdings (Nubank)
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Nvidia
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Snowflake
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Wolters Kluwer
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
