Insider: Razzia bei Microsoft in Japan wegen Cloud-Praktiken

Tokio, ⁠25. Feb (Reuters) - Die japanische Kartellbehörde FTC hat einem Insider zufolge Geschäftsräume von Microsoft durchsuchen lassen.

Die Razzia sei Teil ‌von Ermittlungen wegen mutmaßlich wettbewerbswidrigen Verhaltens im Cloud-Geschäft, sagte eine mit der ⁠Angelegenheit ⁠vertraute Person am Mittwoch. Die FTC wollte sich zu diesem Thema nicht äußern. Microsoft Japan war für eine Stellungnahme zunächst nicht ‌zu erreichen.

Die japanische Tochter ‌des US-Konzerns steht unter dem Verdacht, ihre Geschäftsbedingungen so zu gestalten, ⁠dass sie Kunden den Wechsel zu ‌anderen Cloud-Anbietern erschwert. ⁠In Europa und den USA laufen ähnliche Ermittlungen gegen Microsoft. In Großbritannien werfen Kläger dem ‌Konzern vor, ⁠Cloud-Kunden insgesamt überhöhte Gebühren ⁠im Volumen von 2,8 Milliarden Dollar in Rechnung gestellt zu haben.

(Bericht von Mariko Katsumura und Kentaro Okasaka; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)