Union Pacific Corp. - Entscheidender Ausbruch!

Zuletzt hatten wir an dieser Stelle auf den charttechnischen Ausbruch beim Dow Jones Transportation® hingewiesen. Doppelte Ausbrüche wissen wir besonders zu schätzen – d. h. ganz konkret, wenn zum Spurt über eine entscheidende Hürde im Mutterindex auch die entsprechende Weichenstellung auf Einzeltitelebene kommt. Dank des Bruchs des Abwärtstrends seit März 2022 (akt. bei 248,86 USD) liegt derzeit genau diese Ausgangslage bei der Union Pacific-Aktie vor (siehe Chart). Mit diesem Ausrufezeichen scheint der Titel gleichzeitig auch die Seitwärtsphase der letzten Jahre zu den Akten zu legen und den Durchschnitt der letzten 38 Monate (akt. bei 228,93 USD) als Sprungbrett zu nutzen. Zusätzlichen Rückenwind liefert das jüngste MACD-Einstiegssignal. Auch die Relative Stärke nach Levy notiert wieder deutlich oberhalb ihres Schwellenwertes von 1 und signalisiert somit einen intakten Aufwärtstrend. In der Summe dürfte der zugrunde liegende Basisaufwärtstrend wieder Fahrt aufnehmen, sodass perspektivisch – analog zum Dow Jones Transportation® – neue Rekordstände jenseits der Marke von 278,94 USD realistisch erscheinen. Als Absicherung ist dagegen entweder die o. g. ehemalige Trendlinie oder aber die 38-Monats-Linie prädestiniert.

Union Pacific Corp. (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Union Pacific Corp.

Quelle: LSEG, tradesignal²

