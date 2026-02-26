EQS-DD: Baader Bank AG: Martin Zoller, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.02.2026 / 12:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Martin
Nachname(n):Zoller

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Baader Bank AG

b) LEI

529900JFOPPEDUR61H13 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005088108

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
6,90 EUR3.450,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
6,9000 EUR3.450,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:TGAT

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Baader Bank AG
Weihenstephaner Str. 4
85716 Unterschleißheim
Deutschland
Internet:www.baaderbank.de
Ende der Mitteilung

103422 26.02.2026 CET/CEST

Baader Bank

