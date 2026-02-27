EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Dr. Christian Peter Illek, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



27.02.2026 / 18:13 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Christian Peter Nachname(n): Illek

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Deutsche Telekom AG

b) LEI

549300V9QSIG4WX4GJ96

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005557508

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 33,80 EUR 408.067,40 EUR 33,80 EUR 2.867.017,40 EUR 33,80 EUR 4.529,20 EUR 33,80 EUR 100.386,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 33,8000 EUR 3.380.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Telekom AG Friedrich Ebert Allee 140 53113 Bonn Deutschland Internet: www.telekom.com

