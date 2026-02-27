Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.02.2026

onvista · Uhr
Erneuerbare Energien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 27. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Artikel teilen:
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Alpha BankBericht Geschäftsjahr 2025
Alzchem Group AGBericht Geschäftsjahr 2025
BASFBericht Geschäftsjahr 2025
Endeavour SilverBericht Geschäftsjahr 2025
ENERGY FUELSBericht Geschäftsjahr 2025
FrontlineBericht Geschäftsjahr 2025
Germanium MiningBericht 3. Quartal 2026
GubraBericht Geschäftsjahr 2025
HolcimBericht Geschäftsjahr 2025
IsoenergyBericht Geschäftsjahr 2025
National Bank of GreeceBericht Geschäftsjahr 2025
Reconnaissance Energy AfricaBericht Geschäftsjahr 2026
sinoBericht 1. Quartal 2026
Swiss ReBericht Geschäftsjahr 2025
Xinyi SolarBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
BASF
Endeavour Silver
ENERGY FUELS
Swiss Re
Alzchem Group AG
Frontline
Holcim
Xinyi Solar
Alpha Bank
National Bank of Greece
Isoenergy
Gubra
Germanium Mining
sino
Reconnaissance Energy Africa

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 26.02.2026gestern, 06:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 26.02.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 25.02.202625. Feb. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 25.02.2026
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 27.02.2026heute, 06:00 Uhr · onvista
Dividendenkalender heute, 27.02.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 24.02.202624. Feb. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 24.02.2026
Weitere Artikel