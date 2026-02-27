Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.02.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 27. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Alpha Bank
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Alzchem Group AG
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|BASF
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Endeavour Silver
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|ENERGY FUELS
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Frontline
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Germanium Mining
|Bericht 3. Quartal 2026
|Gubra
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Holcim
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Isoenergy
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|National Bank of Greece
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Reconnaissance Energy Africa
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|sino
|Bericht 1. Quartal 2026
|Swiss Re
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Xinyi Solar
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
