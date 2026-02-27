Netflix steigt aus – Zscaler hebt an, Dell mit KI-Schub

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Netflix: Bleibt standhaft im Milliarden-Deal

Netflix erhöht sein Angebot für Warner Brothers nicht mehr. Wir ordnen ein, was hinter der Entscheidung steckt – und warum Investoren das offenbar honorieren.

Zscaler: Starke Zahlen, schwache Aktie?

Umsatz, Gewinn, Margen – vieles läuft operativ rund. Trotzdem steht die Zscaler-Aktie unter Druck. Was übersieht der Markt? Und wie nachhaltig ist das Wachstum?

Dell: KI-Server treiben Prognose nach oben

Ein massiver Nachfrageschub im Infrastrukturgeschäft sorgt für neue Bestmarken. Wie realistisch sind die ambitionierten Ziele – und was bedeutet das für die Bewertung von Dell?