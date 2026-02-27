Märkte heute 27.02.2026
Netflix steigt aus – Zscaler hebt an, Dell mit KI-Schub
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung bespricht Martin Goersch diese Werte: BASF, Siemens Energy, Öl, Baidu, Meta, Palantir, Netflix, Block, Zscaler und Dell.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Netflix: Bleibt standhaft im Milliarden-Deal
Netflix erhöht sein Angebot für Warner Brothers nicht mehr. Wir ordnen ein, was hinter der Entscheidung steckt – und warum Investoren das offenbar honorieren.
Zscaler: Starke Zahlen, schwache Aktie?
Umsatz, Gewinn, Margen – vieles läuft operativ rund. Trotzdem steht die Zscaler-Aktie unter Druck. Was übersieht der Markt? Und wie nachhaltig ist das Wachstum?
Dell: KI-Server treiben Prognose nach oben
Ein massiver Nachfrageschub im Infrastrukturgeschäft sorgt für neue Bestmarken. Wie realistisch sind die ambitionierten Ziele – und was bedeutet das für die Bewertung von Dell?
