IRW-News: FutureGen Industries Corp.: FutureGen Industries stellt Update zur Anlageperformance bereit und informiert über realisierte Gewinne

IRW-PRESS: FutureGen Industries Corp.: FutureGen Industries stellt Update zur Anlageperformance bereit und informiert über realisierte Gewinne

1. März 2026 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / FutureGen Industries Corp. (TSXV: LITT) (ehemals Right Season Investments Corp.) (FWB: T500, WKN: A41WY4) (FutureGen Industries oder das Unternehmen) meldet bemerkenswerte Gewinne aus den jüngsten strategischen Portfolioaktivitäten. Diese Ergebnisse spiegeln die kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens wider, Chancen zu identifizieren und durch seinen disziplinierten Anlageansatz Wert zu generieren.

Investitionsupdate zu Onco-Innovations (CBOE CA: ONCO):

Im Juni 2025 investierte FutureGen Industries 31.175 $ in Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO). Im Jahr 2025 verkaufte das Unternehmen 500.000 Aktien und erzielte damit einen Gewinn von 765.065,33 $, was einer Rendite von 9.816 % auf das mit den verkauften Aktien verbundene Kapital entspricht. Onco-Innovations ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das auf die Entwicklung von präzisionsgesteuerten Lösungen für die Krebsbehandlung konzentriert ist. Die Forschungsarbeit des Unternehmens konzentriert sich auf die Entwicklung von PNKP-Inhibitor-Therapien, die auf einen zentralen DNA-Reparaturmechanismus abzielen, auf den solide Tumoren angewiesen sind. Durch die gezielte Beeinträchtigung dieses Signalwegs soll die Technologie die Anfälligkeit von Krebszellen gegenüber bestehenden Behandlungsmethoden erhöhen und gleichzeitig das umliegende gesunde Gewebe schützen. Mit exklusiven weltweiten Rechten an seiner therapeutischen Plattform und dem Ziel der Verbesserung der Behandlungsergebnisse für Patienten setzt Onco-Innovations seine Entwicklungsarbeit fort und baut die wissenschaftliche Grundlage zur Unterstützung seines Ansatzes kontinuierlich aus.

Investitionsupdate zu ASEP Medical Holdings Inc. (CSE: ASEP):

Am 14. November 2022 tätigte FutureGen Industries eine Investition in das privat gehaltene Unternehmen Safecoat Medical Inc. (Safecoat) durch den Erwerb von 500.000 Stammaktien zu einem durchschnittlichen Preis von 0,0231 $ je Aktie. Im Anschluss an die Earn-in- und Optionsvereinbarung von Safecoat mit ASEP Medical Holdings Inc. (ASEP) erwarb ASEP eine Beteiligung von 50,1 Prozent an Safecoat. FutureGen Industries erhielt 461.400 Stammaktien von ASEP zu einem angenommenen Wert von 0,20 $ pro Aktie im Austausch gegen seine Safecoat-Aktien. Im Jahr 2025 verkaufte das Unternehmen 346.050 ASEP-Aktien und erzielte damit einen realisierten Gewinn von 118.255,57$, was einer Rendite von 1.139 % basierend auf dem mit den verkauften Aktien verbundenen Kapital entspricht.

ASEP Medical Holdings Inc. entwickelt Technologien, die darauf abzielen, Antibiotikaresistenzen zu bekämpfen und die Behandlungsergebnisse für Patienten mit schweren Infektionen zu verbessern. Das Unternehmen entwickelt derzeit eine Plattform für die schnelle Diagnose, die die frühzeitige Erkennung von Sepsis unterstützt, einer Erkrankung, die weltweit Millionen Menschen betrifft und mit signifikanter Mortalität einhergeht. Darüber hinaus entwickelt ASEP ein therapeutisches Programm, das sich auf peptidbasierte Lösungen konzentriert, die auf Biofilm-assoziierte Infektionen abzielen, welche häufig gegenüber konventionellen Behandlungen resistent sind. Durch diesen kombinierten diagnostischen und therapeutischen Ansatz arbeitet ASEP daran, zu einer verbesserten klinischen Entscheidungsfindung beizutragen und die verfügbaren Instrumente zur Behandlung komplexer infektionsbedingter Erkrankungen zu erweitern.

Investitionsupdate zu Core One Labs Inc. (CSE: COOL):

Am 8. Dezember 2022 investierte FutureGen Industries in das privat gehaltene Unternehmen 1254571 B.C. Ltd. durch den Erwerb von 16.186 Stammaktien zu einem durchschnittlichen Preis von 12,36 $ je Aktie, was einer Gesamtinvestition von 200.000,00 $ entsprach. Nach der Übernahme von 1254571 durch Core One Labs Inc. (COOL) wurden die Aktien von FutureGen Industries in 527.961 Stammaktien von COOL zu einem durchschnittlichen Anschaffungspreis von 0,38 $ je Aktie umgewandelt. Aufgrund von Meilensteinen, die im Rahmen des Aktienkaufvertrags zwischen GMP Drug Inc. (GMP Drug) und Core One Labs erreicht wurden, erhielt FutureGen Industries zusätzlich 131.990 Bonusaktien. Insgesamt veräußerte das Unternehmen 652.579 Aktien von COOL und erzielte dabei realisierte Erlöse in Höhe von 348.068,19 $ sowie einen realisierten Gewinn von 167.473,19 $, was einer Rendite von 83,74 % bezogen auf das mit den veräußerten Aktien verbundene Kapital entspricht.

Core One Labs Inc. ist ein Biotechnologieunternehmen im Bereich Life Sciences, das sich auf die Entwicklung von Psychedelika und die Weiterentwicklung von Behandlungsoptionen für neurologische Erkrankungen und psychische Erkrankungen konzentriert. Die Aktivitäten des Unternehmens umfassen die Entwicklung und Herstellung psychedelischer Verbindungen, die Verfeinerung neuartiger Verabreichungssysteme und die Forschung zur Unterstützung psychedelisch unterstützter Behandlungsansätze. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Vocan Biotechnologies Inc. hat das Unternehmen ein eigenes System zur Herstellung von Psilocybin unter Verwendung gentechnisch veränderter Bakterien entwickelt und diese Plattform zum Patentschutz angemeldet. Weitere Forschungsaktivitäten werden über Tochtergesellschaften wie Akome Biotech Ltd. durchgeführt, die mehrere vorläufige Patente für psychedelische Arzneimittelformulierungen zur Behandlung neurologischer und psychischer Erkrankungen angemeldet hat, und Awakened Biosciences Inc., die synthetische Technologien für die Herstellung von Psilocybin und Psilocin entwickelt. Core One hält außerdem Anteile an mehreren medizinischen Kliniken mit einer großen Patientendatenbank, die die Grundlage für die Forschungsintegration und Entwicklung zukünftiger Behandlungsmodelle bilden. Das Unternehmen hat seine Kapazitäten durch den Zugang zu einer GMP-konformen Laborumgebung weiter ausgebaut, die die laufende Arbeit in den Bereichen Wirkstoffentwicklung, Prodrug-Forschung und potenzielle Vermarktungswege für seine psychedelischen Technologien unterstützt.

Wir sind mit den realisierten Gewinnen zufrieden, die durch unsere Portfolioaktivitäten erzielt wurden. Diese Ergebnisse spiegeln unseren durchdachten Ansatz wider, mit dem wir Chancen auswählen und Unternehmen unterstützen, die bedeutende Fortschritte erzielen wollen. Wir setzen weiterhin diszipliniert Kapital ein und bleiben darauf fokussiert, nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen, so Kristian Thorlund, CEO von FutureGen Industries.

Über FutureGen Industries Corp.

FutureGen Industries Corp. ist ein kanadisches Risikokapital-, Investment- und Beratungsunternehmen, das danach strebt, Innovation aktiv voranzutreiben und das Wachstum für seine Aktionäre zu beschleunigen. FutureGen Industries investiert Kapital in private und börsennotierte Unternehmen, die hervorragende Wachstumschancen bieten.

Kontakt:

Kristian Thorlund, CEO

Tel: 1 833 383 9900

E-Mail: investor@futuregenindustries.com

Vorsorglicher Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und sind im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet oder weisen darauf hin, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl FutureGen Industries Corp. davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements von FutureGen Industries Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. FutureGen Industries Corp. übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83198

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83198&tr=1

