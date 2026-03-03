Beiersdorf schwach, Broadcom vor Zahlen, AeroVironment mit Risiko

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Beiersdorf – Rückkauf trifft Realität

Ein üppiges Aktienrückkaufprogramm klingt bei Beiersdorf nach Zuversicht – doch der Ausblick sorgt für Stirnrunzeln. Warum reagieren Anleger so sensibel? Und wie steht es um Margen und Wachstum in 2026?

Broadcom – Alles blickt auf Mittwoch

Acht Gewinnüberraschungen in Folge, starke KI-Nachfrage und ambitionierte Erwartungen. Doch wie robust ist die Margenstory bei Broadcom wirklich? Vor den Zahlen stellt sich eine entscheidende Frage.

AeroVironment – Unsicherheit beim Schlüsselprojekt

Ein milliardenschweres Projekt steht bei AeroVironment auf dem Prüfstand. Was heißt das für Auftragsbestand und Planungssicherheit? Und wie viel Substanz steckt noch im Wachstumspfad?