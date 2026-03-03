Märkte heute

Beiersdorf schwach, Broadcom vor Zahlen, AeroVironment mit Risiko

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: SMA Solar, Aixtron, Beiersdorf, AST SpaceMobile, MongoDB, Credo Technology, SoFi Technologies, Golar LNG, Broadcom und AeroVironment.

Artikel teilen:

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Beiersdorf – Rückkauf trifft Realität

Ein üppiges Aktienrückkaufprogramm klingt bei Beiersdorf nach Zuversicht – doch der Ausblick sorgt für Stirnrunzeln. Warum reagieren Anleger so sensibel? Und wie steht es um Margen und Wachstum in 2026?

Broadcom – Alles blickt auf Mittwoch

Acht Gewinnüberraschungen in Folge, starke KI-Nachfrage und ambitionierte Erwartungen. Doch wie robust ist die Margenstory bei Broadcom wirklich? Vor den Zahlen stellt sich eine entscheidende Frage.

AeroVironment – Unsicherheit beim Schlüsselprojekt

Ein milliardenschweres Projekt steht bei AeroVironment auf dem Prüfstand. Was heißt das für Auftragsbestand und Planungssicherheit? Und wie viel Substanz steckt noch im Wachstumspfad?

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Aixtron
Broadcom
Beiersdorf
SMA Solar
SOFI Technologies
AST SpaceMobile
AeroVironment
Credo Technology Group
MongoDB
Golar LNG

Das könnte dich auch interessieren

Nach Iran-Eskalation
Öl im Fokus | Netflix zieht sich zurück | CrowdStrike vor Zahlengestern, 12:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
RWE, Eon und Iberdrola im Check
Gewinner von Energiewende und KI-Hype?heute, 12:00 Uhr · onvista
Gewinner von Energiewende und KI-Hype?
Videoanalyse 02.03.2026
Netflix-Aktie steigt nach Rückzug von Warner Bros.gestern, 16:08 Uhr · onvista
Netflix-Aktie steigt nach Rückzug von Warner Bros.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirkengestern, 12:32 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026
Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kurse01. März · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märkte28. Feb. · Acatis
Alle Premium-News