Beiersdorf schwach, Broadcom vor Zahlen, AeroVironment mit Risiko
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: SMA Solar, Aixtron, Beiersdorf, AST SpaceMobile, MongoDB, Credo Technology, SoFi Technologies, Golar LNG, Broadcom und AeroVironment.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Beiersdorf – Rückkauf trifft Realität
Ein üppiges Aktienrückkaufprogramm klingt bei Beiersdorf nach Zuversicht – doch der Ausblick sorgt für Stirnrunzeln. Warum reagieren Anleger so sensibel? Und wie steht es um Margen und Wachstum in 2026?
Broadcom – Alles blickt auf Mittwoch
Acht Gewinnüberraschungen in Folge, starke KI-Nachfrage und ambitionierte Erwartungen. Doch wie robust ist die Margenstory bei Broadcom wirklich? Vor den Zahlen stellt sich eine entscheidende Frage.
AeroVironment – Unsicherheit beim Schlüsselprojekt
Ein milliardenschweres Projekt steht bei AeroVironment auf dem Prüfstand. Was heißt das für Auftragsbestand und Planungssicherheit? Und wie viel Substanz steckt noch im Wachstumspfad?
