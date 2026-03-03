IRW-News: ACCESS Newswire: Neue GTDC-Studie untersucht Einfluss des Vertriebs auf Umsatz und Akzeptanz von KI, Cloud und Hyperscalern

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Neue GTDC-Studie untersucht Einfluss des Vertriebs auf Umsatz und Akzeptanz von KI, Cloud und Hyperscalern

- IT-Distributoren sind zu Orchestratoren digitaler Ökosysteme geworden, die Cloud-, KI-, Hyperscaler- und abonnementbasierte Geschäftsmodelle vereinen.

- Der Vertrieb beschleunigt das Wachstum von Anbietern erheblich und reduziert gleichzeitig Risiken, sodass Lieferanten effizient skalieren, ihre Partnerbasis erweitern, neue Märkte erschließen und finanzielle und operative Verbindlichkeiten mindern können.

- Digitale Plattformen schaffen ein neues GTM-Betriebssystem. Diese Systeme bieten End-to-End-Lösungen für den digitalen Handel und Intelligence-Schichten zur Verwaltung von Beschaffung, Abrechnung, Lebenszyklen und Analysen.

TAMPA, FL / ACCESS Newswire / 3. März 2026 / Der Global Technology Distribution Council (GTDC), das weltweit größte Konsortium von Technologie-Distributoren, hat einen neuen Forschungsbericht mit dem Titel Distribution: The Digital Force Multiplier veröffentlicht. Die von CommCentric Solutions entwickelte Studie untersucht, wie sich der IT-Vertrieb gewandelt hat und sich weiterhin zu einem entscheidenden Wegbereiter für Cloud-, KI-, Hyperscaler- und plattformgesteuerte Geschäftsmodelle im globalen Technologiekanal entwickelt.

Lieferanten und Lösungsanbieter sehen sich in diesem neuen digitalen Umfeld mit zunehmender Komplexität, finanziellen Risiken und Wettbewerbsdruck konfrontiert. Dieser auf Umfragen und Interviews basierende Bericht bestätigt, dass Distributoren in einer einzigartigen Position sind, um fragmentierte Markteinführungsmaßnahmen zu vereinheitlichen, Abonnement- und Nutzungsmodelle zu optimieren, Lösungen verschiedener Anbieter zu integrieren und die Partnerunterstützung, die Nachfragegenerierung und die datengestützte Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Diese Vorteile werden in diesem Bericht von Führungskräften der Lieferanten bewertet und detailliert beschrieben, ergänzt durch aufschlussreiche Kommentare von Vordenkern aus dem Vertrieb und der Branche.

Die Distributoren von heute sind weit über ihre ursprüngliche Aufgabe der Logistik und Kreditdienstleistungen hinausgewachsen, sagte Frank Vitagliano, CEO von GTDC. Der Vertrieb ist heute ein wichtiger Multiplikator, der Cloud-, KI- und Hyperscaler-orientierten Anbietern hilft, Risiken zu reduzieren, schneller zu skalieren, neue Märkte zu erschließen und immer komplexere digitale Ökosysteme zu orchestrieren. Diese Dienstleistungen ergänzen die bewährten und geschätzten Dienstleistungen, die Anbieter von ihren vertrauenswürdigen Distributionspartnern erwarten.

Cloud-, XaaS- und KI-gesteuerte Lösungen bringen operative, finanzielle und technische Komplexität mit sich, sodass die meisten neuen und etablierten Anbieter einfach nicht über die Ressourcen verfügen, um diese Angebote unabhängig zu skalieren. Der Vertrieb bietet diesen Unternehmen operative Effizienz, finanzielle Hebelwirkung und globale Reichweite, die erforderlich sind, um in den heutigen wettbewerbsintensiven IT-Ökosystemen erfolgreich zu sein.

Neue zentrale Wertversprechen des Vertriebs

In der globalen Umfrage unter Führungskräften von Anbietern und in ausführlichen Interviews mit Channel-Führungskräften in Nordamerika, EMEA und APJ wurden mehrere wichtige Trends hervorgehoben. Der Bericht nennt eine Reihe von Entwicklungen, die eine stärkere und wertvollere Zukunft für das IT-Ökosystem schaffen. Zu den Vorteilen, die Lieferanten durch die Zusammenarbeit mit Distributoren erzielen, gehören:

- Das Wachstum des Partner-Ökosystems hat Priorität. 80 % der Führungskräfte von Anbietern stufen diesen Mehrwert des Vertriebs als den wichtigsten Beitrag zu ihrem Markterfolg ein, wobei 57 % der Befragten Ressourcen zur Verkaufsförderung nennen, was den wachsenden Bedarf an Schulungen, Tools und Anleitungen für den Verkauf und Support von Cloud- und KI-gesteuerten Lösungen widerspiegelt.

- Die Akzeptanz digitaler Plattformen ist hoch: 86 % der Anbieter nutzen heute mindestens eine solche Plattform oder evaluieren aktiv Optionen zur Unterstützung von Online-Transaktionen, Lebenszyklusmanagement und Analysen.

- Die Beziehungen zu Hyperscalern entwickeln sich weiter. 60 % der Anbieter unterhalten direkte Beziehungen zu diesen Infrastrukturanbietern, wobei 40 % sowohl ein direktes als auch ein vertriebsunterstütztes Modell nutzen, was die wachsende Bedeutung des Vertriebs als Brücke zwischen diesen Organisationen und dem breiteren Channel-Ökosystem unterstreicht.

Weitere Umfrageergebnisse zeigen, dass Distributoren eine entscheidende Rolle bei der Risikominderung, der Koordinierung von Vertragsverlängerungen, der Einbindung in Marktplätze und KI-gestützten Analysen spielen - allesamt wesentliche Fähigkeiten, da sich die Technologie zunehmend in Richtung Abonnement-, Verbrauchs- und ergebnisbasierter Modelle entwickelt.

Der vollständige Bericht Distribution: The Digital Force Multiplier sowie weitere wertvolle Branchenstudien und Ressourcen sind kostenlos im GTDC Knowledge Hub verfügbar.

Über den GTDC

Der Global Technology Distribution Council ist ein Branchenkonsortium, das die weltweit führenden Technologievertriebsunternehmen vertritt. Die Mitglieder des GTDC erzielen über verschiedene Vertriebskanäle einen geschätzten weltweiten Jahresumsatz von 180 Mrd. $ mit Produkten, Dienstleistungen und Lösungen. Die Konferenzen des GTDC unterstützen die Entwicklung und den Ausbau strategischer Partnerschaften in der Lieferkette, die kontinuierlich auf die sich schnell ändernden Marktanforderungen von Anbietern, Endkunden und Distributoren eingehen. Zu den Mitgliedern des GTDC gehören AB S.A., Arrow Electronics, CMS Distribution, Computer Gross Italia S.p.A., D&H Distributing, ELKO Group, Esprinet S.p.A., Exclusive Networks, Exertis, Infinigate, Ingram Micro, Intcomex, Logicom Public Limited, Mindware, Nexora, Redington Limited, SiS Technologies, Tarsus Distribution, TD SYNNEX, TIM AG, VSTECS Holdings Limited und Westcon-Comstor.

