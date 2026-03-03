IRW-News: Prospect Prediction Markets Inc.: Prospect Markets gibt Entwicklungsvereinbarung mit Intellistake im Wert von 1.573.000 CAD zum Aufbau von Gravity, einem Liquiditätsmanagementsystem für Prognosemärkte, bekannt

IRW-PRESS: Prospect Prediction Markets Inc.: Prospect Markets gibt Entwicklungsvereinbarung mit Intellistake im Wert von 1.573.000 CAD zum Aufbau von Gravity, einem Liquiditätsmanagementsystem für Prognosemärkte, bekannt

Calgary, Alberta - 3. März 2026 / IRW-Press / Prospect Prediction Markets Inc. (TSXV: MKT) (OTCID: MKTSF) (FWB: DEP) (Prospect Markets oder das Unternehmen) gibt heute bekannt, dass es am 2. März 2026 eine Entwicklungs- und Plattformvereinbarung (die Vereinbarung) mit Intellistake Technologies Corp. (CSE: ISTK) (OTCQB: ISTKF) (FWB: E41) (Intellistake), einem börsennotierten Unternehmen geschlossen hat. Intellistake entwickelt Softwarelösungen, die dezentrale KI-Infrastrukturen nutzen, um Intelligenz auf Unternehmensniveau bereitzustellen.

Im Rahmen der Vereinbarung hat Intellistake Gravity entwickelt und wird als Softwareanbieter für die Konzeption und Entwicklung der Lösung verantwortlich sein, wobei Prospect Markets die Entwicklung mitfinanziert. Die Parteien werden bestimmte Rechte am geistigen Eigentum (IP) von Gravity oder an den aus ihrem Betrieb generierten Daten gemäß der Vereinbarung innehaben, und Prospect Markets erhält eine zweijährige Exklusivlizenz für die Integration und Nutzung von Gravity auf seiner Plattform.

Prospect Markets entwickelt eine regulierte, auf Sport fokussierte Prognosemarktplattform mit lizenzierter Echtzeit-Datenabdeckung für alle wichtigen nordamerikanischen Ligen, darunter die NHL, NFL, NBA und MLB, sowie für internationale Fußballwettbewerbe wie die englische Premier League und die Weltmeisterschaft.¹ Intellistake wird Gravity (eine modulare Liquiditäts- und Ausführungssoftware) entwickeln, um die Liquiditätsprobleme von Prognosemärkten durch einen stufenweisen Entwicklungsplan anzugehen, beginnend mit Stufe A (Proof of Concept, ca. vier Wochen). Die Entwicklung wird in aufeinanderfolgenden Phasen fortgesetzt (Phase B - MVP (Minimum Viable Product), ca. vier bis sechs Wochen nach Phase A) und gipfelt in Phase C - der vollständigen Produktionsfreigabe (ca. zehn Wochen nach Phase B), zu welchem Zeitpunkt Prospect Markets Gravity direkt in seine Plattform integrieren wird.

Die Gesamtvergütung für die ersten drei Phasen (A, B und C) beträgt 550.000 USD. Nach Abschluss von Phase C beginnt die 24-monatige Lizenz mit einer Gebühr von 25.000 USD pro Monat für die folgenden 24 Monate, was einer Gesamtsumme von 600.000 USD entspricht. Die Gesamtentwicklungskosten werden voraussichtlich 300.000 USD betragen.

Gravity: Infrastruktur für Event-Märkte mit hohem Handelsvolumen

Gravity wird als modulare Liquiditäts- und Ausführungsplattform entwickelt, die dazu beitragen soll, dass Prognosemärkte insbesondere bei hohem Handelsvolumen handelbar, liquide und kapitaleffizient bleiben. Dabei konzentriert sich Gravity auf drei häufig auftretende Probleme:

- Die Liquidität bricht oft zusammen, wenn ein Markt sehr einseitig wird.

- Die passive Liquidität kann stark beeinträchtigt werden, wenn unerwartete Nachrichten einen schnellen Ansturm von Handelsgeschäften auslösen.

- Neue Nischenmärkte schaffen es oft nicht, bei ihrer Einführung genügend Tiefe zu erreichen.

Wenn sich ein Markt zu extremen Quoten bewegt (z. B. 90/10), kann die schwächere Seite dünn werden, die Spreads vergrößern sich und die Slippage verschlechtert sich, sodass die Nutzer Schwierigkeiten haben, große Handelsvolumina zu handeln, ohne den Preis zu bewegen. Gravity wurde entwickelt, um die Anreize für die schwächere Seite zu erhöhen und die Liquidität dorthin zurückzubringen, wo sie am dringendsten benötigt wird. Wenn unerwartete Nachrichten einen einseitigen Ansturm auslösen, soll Gravity diesen Ansturm während des Richtungsungleichgewichts nutzen, um eine Neugewichtung zu unterstützen und so die Funktionsfähigkeit der Märkte zu erhalten. Für neue Markteinführungen wurde Gravity so konzipiert, dass es eine kurze Auktion nutzt, um einen Eröffnungskurs festzulegen und frühzeitige Anreize zu setzen, damit die Märkte vom ersten Tag an schneller an Tiefe gewinnen können.

Gravity wird in einer Zeit entwickelt, in der der Sektor eine immense Dynamik erlebt, da die strukturellen Herausforderungen, denen Prognosemärkte gegenüberstehen, immer deutlicher werden.

Marktübersicht Prognosemärkte

Laut einer von FalconX² veröffentlichten Branchenanalyse sind die Handelsvolumina an Prognosemärkten in den letzten Jahren rapide gestiegen:

- Marktvolumen 2025: ~64 Mrd. $

- Monatliches Volumen Januar 2026: ~27 Mrd. $

- Annualisierte Run-Rate 2026 (basierend auf den Aktivitäten im Januar 2026): ~325+ Mrd. $

- Sequentielles Wachstum (2024-2025): ~4-fache Steigerung

Der Sportsektor treibt das Wachstum voran, während die Prognosemärkte immer ausgereifter werden. Aus öffentlichen Berichten geht hervor, dass Kalshi, eine führende, in den USA regulierte Prognosemarktbörse, etwa 90 % ihres Handelsvolumens aus Sportverträgen erzielt.3 Im Januar 2026 meldete Kalshi, dass das tägliche Handelsvolumen während des Super Bowl 1 Mrd. $ überschritten habe, was einem Anstieg von 2.700 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.4

Trotz dieses Wachstums wurde die geringe Liquidität als ein wesentliches Hindernis für eine breitere Akzeptanz identifiziert.5 Vor diesem Hintergrund haben Intellistake und Prospect Markets die Vereinbarung geschlossen.

Die Vereinbarung

Johnny Chen, Gründer und Chief Executive Officer von Prospect Markets, erklärte dazu:

Während wir uns darauf vorbereiten, unsere Plattform auf alle wichtigen globalen Sportarten auszuweiten, wird die Marktqualität genauso wichtig wie die Marktabdeckung. Unsere Plattform ist für die Unterstützung von Echtzeit-Hochfrequenz-Sportprognosemärkten ausgelegt, was eine Infrastruktur erfordert, die auch in Spitzenzeiten stabil bleibt. Durch die Zusammenarbeit mit Intellistake bei der Entwicklung von Gravity können wir Liquiditätsengpässe auf Systemebene beheben und so eine konsistente und zuverlässige Erfahrung für die Nutzer gewährleisten, während das Volumen und das Engagement wachsen.

Umgekehrt ist eines der grundlegenden Probleme, mit denen Prognosemärkte heute konfrontiert sind, das Kaltstartproblem. Dies gilt insbesondere für Nischen- und aufstrebende Sportarten, ein Bereich, in dem wir ein erhebliches Wachstumspotenzial sehen. Durch die Integration finanzieller Prinzipien wie auktionsbasierter Mechanismen zur Beschleunigung der Preisfindung ist die Gravity-Engine in der Lage, eine führende Rolle in der nächsten Generation der Prognosemarkt-Infrastruktur einzunehmen.

Jason Dussault, Chief Executive Officer von Intellistake, sagte:

Prognosemärkte haben einen bekannten Problembereich - wenn der Orderfluss stark einseitig wird, verschlechtert sich die Liquidität und es kommt zu Slippage. Diese Märkte befinden sich noch in der Entwicklung, und ich glaube, dass die zugrunde liegende Infrastruktur, die erforderlich ist, um sie stabil, widerstandsfähig und unter Druck ordnungsgemäß funktionierend zu halten, noch nicht vollständig aufgebaut ist. Bei Intellistake entwickeln wir Systeme, die diese Herausforderungen angehen sollen, und mit Gravity wollen wir diese Fähigkeit unter Beweis stellen.

Generell glaube ich, dass die Blockchain das tägliche Leben ähnlich wie das Internet verändern wird - durch die Schaffung offener, transparenter und programmierbarer Systeme, die völlig neue Wirtschaftsmodelle ermöglichen. Prognosemärkte sind ein perfektes Beispiel für diese Entwicklung, da sie das Potenzial haben, die riesigen globalen Glücksspiel- und Derivatemärkte zu revolutionieren und neu zu definieren. Wir freuen uns darauf, Gravity gemeinsam mit dem Team von Prospect Markets aufzubauen und dabei zu helfen, den Grundstein für diese Marktinfrastruktur der nächsten Generation zu legen.

Die Vereinbarung sieht eine Gesamtvergütung von bis zu 1.150.000 USD an Intellistake für die Entwicklung und Lizenzierung von Gravity vor. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Börse wird voraussichtlich ein Betrag von 1.000.000 USD der Vergütung durch die Ausgabe von Aktien von Prospect Markets an Intellistake gezahlt.

Weitere Updates werden bereitgestellt, sobald Entwicklungsmeilensteine erreicht sind und die Integration voranschreitet.

*Die US-Dollar-Beträge wurden am 20. Februar 2026 zum Kurs von 1,00 USD = 1,3685 C$ in kanadische Dollar umgerechnet.

Über Prospect Markets

Prospect Markets ist eine auf Sport spezialisierte Prognosemarkt- und Fan-Engagement-Plattform. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht es Fans, an transparenten Echtzeit-Prognosemärkten für alle Sportarten teilzunehmen und bietet ihnen reichhaltige, datengestützte Erlebnisse, die ihr Engagement vor, während und nach den Spielen vertiefen. Durch Crowdsourcing von Stimmungen über die Marktteilnahme generiert Prospect Markets umsetzbare Erkenntnisse über die Erwartungen der Fans und verwandelt passives Zuschauen beim Sport in aktive Teilnahme.

Weitere Informationen über Prospect Markets finden Sie unter: www.prospectmarkets.com.

Über Intellistake

Intellistake Technologies Corp. (CSE: ISTK) entwickelt Softwarelösungen, die dezentrale KI-Infrastrukturen nutzen, um Intelligenz auf Unternehmensniveau bereitzustellen. Durch Validator-Operationen, strategische Token-Beteiligungen und die Entwicklung von KI-Agenten für Unternehmen möchte Intellistake die Lücke zwischen neuen dezentralen Netzwerken und der Anwendung in der realen Industrie schließen.

Weitere Informationen zu Intellistake finden Sie unter: www.intellistake.com.

Im Namen des Unternehmens:

Johnny Chen

Chief Executive Officer

E-Mail: johnny.chen@prospectmarkets.com

Web: www.prospectmarkets.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen über erwartete Entwicklungen und Ereignisse im Zusammenhang mit dem Unternehmen, die in der Zukunft eintreten können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen umfassen unter anderem alle Aussagen in Bezug auf das Wachstum und die Entwicklung des Unternehmens, die Geschäftstätigkeit und die Geschäftsbereiche des Unternehmens, den erwarteten Wert der Vereinbarung, das erwartete Design, die Vorteile und die Funktionalität von Gravity, die erwartete Geschäftsentwicklung von Prospect Markets, die Erwartungen hinsichtlich der Markttrends im Zusammenhang mit Prognosemärkten und die Überbrückung der Kluft zwischen aufstrebenden dezentralen Netzwerken und der Einführung in der realen Industrie.

In bestimmten Fällen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Wörtern wie erwartet, beabsichtigt, antizipiert oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, würden oder könnten, was auf zukünftige Ergebnisse oder andere Erwartungen, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen hindeutet. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten Annahmen, unter anderem, dass das Unternehmen weiterhin Zugang zu Finanzmitteln haben wird, bis es die Gewinnzone erreicht; die Technologie- und Blockchain-Branchen, auf die sich das Unternehmen konzentrieren will, im erwarteten Umfang und in der erwarteten Weise wachsen werden; die Fähigkeit, qualifiziertes Personal zu gewinnen; der Erfolg von Marktinitiativen und die Fähigkeit, die Markenbekanntheit zu steigern; die Fähigkeit, die Dienstleistungen des Unternehmens zu vertreiben; das Unternehmen entwickelt Strategien zur Minderung der mit Kryptowährungspreisschwankungen verbundenen Risiken; das Unternehmen weiterhin alle geltenden Gesetze und Wertpapiervorschriften sowie die geltenden Lizenzanforderungen einhält; das Unternehmen bei Bedarf lokale Experten hinzuzieht und mit ihnen zusammenarbeitet, um jurisdiktionsspezifische Angelegenheiten zu klären, und die Einhaltung ausländischer Vorschriften sicherstellt, um Strafen zu vermeiden; das Unternehmen potenzielle Cybersicherheitsbedrohungen umgehend und wirksam bekämpft; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Technologie weiterzuentwickeln, Kunden zu gewinnen und Einnahmen zu erzielen; die Fähigkeit, die neue Geschäftsstrategie als Ergebnis der Geschäftsänderung erfolgreich umzusetzen. Das Unternehmen hält diese Annahmen zwar für angemessen, sie können jedoch unrichtig sein.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten zukünftigen Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen Risiken im Zusammenhang mit allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Unsicherheiten; dem Versäumnis, das für die Finanzierung der Geschäftstätigkeit erforderliche Kapital zu beschaffen; der Unfähigkeit, Strategien zur Minderung der mit Preisschwankungen bei Kryptowährungen verbundenen Risiken zu entwickeln; die Kosten der Regulierung in der Branche für digitale Vermögenswerte steigen in einem solchen Ausmaß, dass das Unternehmen keine ausreichenden Renditen mehr für seine Aktionäre erzielt; das Versäumnis, Cybersicherheitsbedrohungen umgehend und wirksam zu bekämpfen; unzureichende Ressourcen, um den Betrieb auf wettbewerbsfähiger Basis aufrechtzuerhalten; und die tatsächlichen Kosten, der Zeitplan und die Zukunftspläne weichen von den Erwartungen ab; gesetzliche, umweltbezogene und andere rechtliche, regulatorische, politische und wettbewerbsbezogene Entwicklungen; die mit Kryptowährungen und den allgemeinen Wertpapiermärkten verbundenen Risiken; das Unternehmen ist möglicherweise nicht in der Lage, seinen aktuellen Bestand an digitalen Währungen gewinnbringend oder überhaupt zu liquidieren; ein Rückgang der Preise für digitale Währungen kann sich erheblich negativ auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken; der Erfolg des Unternehmens kann von der weiteren Mitwirkung wichtiger Mitarbeiter, einschließlich Berater, abhängen, deren Mitwirkung nicht garantiert werden kann; die institutionelle Einführung einer dezentralen KI-Infrastruktur bleibt ungewiss und erfolgt möglicherweise nicht in dem erwarteten Tempo oder Umfang; sich weiterentwickelnde regulatorische Rahmenbedingungen, einschließlich solcher im Zusammenhang mit KI (wie beispielsweise Kanadas vorgeschlagenes Gesetz über künstliche Intelligenz und Daten), können zusätzliche Compliance-Auflagen mit sich bringen oder bestimmte Geschäftsaktivitäten einschränken; die Bewertungszahlen basieren auf öffentlich zugänglichen Marktdaten und internen Bewertungen zum Zeitpunkt der referenzierten Transaktionen und spiegeln möglicherweise nicht die aktuellen oder zukünftigen Bewertungen wider; die Volatilität der Preise für digitale Währungen; die inhärente Unsicherheit von Kostenschätzungen und das Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben, Währungsschwankungen; regulatorische Beschränkungen, Haftung, Wettbewerb, Verlust von Schlüsselkräften und andere damit verbundene Risiken und Ungewissheiten; Verzögerungen oder das Ausbleiben behördlicher Genehmigungen; das Versäumnis, qualifiziertes Personal zu gewinnen, Arbeitskonflikte; sowie die zusätzlichen Risiken, die im Abschnitt Risikofaktoren in den bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführt sind.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren.

