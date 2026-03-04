Deutsche Anleihen: Zur Kasse gestiegen - Umlaufrendite bei 2,71 Prozent

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Die Umlaufrendite fiel von 2,74 Prozent am Vortag auf 2,71 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Unter den Bundeswertpapieren gab es zwei Verlierer mit Abschlägen von bis zu 0,21 Prozentpunkten. Dem standen 77 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,48 Punkten gegenüber. Der Saldo der von der Bundesbank gehandelten Anleihen war ausgeglichen.

Der Rentenindex Rex stieg um 0,09 Prozent auf 124,87 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jkr/stk

Das könnte dich auch interessieren

Europas Börsen beschleunigen Talfahrtgestern, 14:13 Uhr · Reuters
Europas Börsen beschleunigen Talfahrt
Verbraucherpreise
Eurozone: Inflationsrate steigt unerwartet auf 1,9 Prozentgestern, 11:17 Uhr · dpa-AFX
Eurozone: Inflationsrate steigt unerwartet auf 1,9 Prozent
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wirdgestern, 17:00 Uhr · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Checkgestern, 14:45 Uhr · onvista
Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirken02. März · onvista
Alle Premium-News