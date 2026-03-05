Bericht: Umsatz von OpenAI wächst weiter kräftig

Bangalore, 05. Mrz (Reuters) - Das Wachstum des ChatGPT-Entwicklers OpenAI ist einem Medienbericht zufolge ungebrochen. Rechne man den Februar-Umsatz auf das Gesamtjahr hoch, ergebe sich ein Wert von mehr als 25 Milliarden Dollar, schrieb das Nachrichtenportal "The Information" am Donnerstag. Die Monatsumsätze von Ende vergangenen Jahres hätten annualisierte Erlöse von 21,4 Milliarden Dollar signalisiert. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte diese Aussagen zunächst nicht verifizieren, OpenAI war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.
Das KI-Startup drängt in den Firmenkundenmarkt. Hierfür kooperiert es mit großen Beratungsfirmen, um Kunden bei einem großflächigen Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) zu unterstützen. Rivalen wie Anthropic oder die Alphabet-Tochter Google sind in diesem Bereich ebenfalls aktiv. OpenAI steuert darüber hinaus auf einen Börsengang zu, bei dem der KI-Entwickler mit bis zu einer Billion Dollar bewertet werden könnte.
(Bericht von Preetika Parashuraman; geschrieben von Hakan Ersen. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
