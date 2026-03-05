Bangalore, ⁠05. Mrz (Reuters) - Das Wachstum des ChatGPT-Entwicklers OpenAI ist einem Medienbericht zufolge ungebrochen. Rechne man den Februar-Umsatz auf das Gesamtjahr ‌hoch, ergebe sich ein Wert von mehr als 25 Milliarden Dollar, schrieb ⁠das ⁠Nachrichtenportal "The Information" am Donnerstag. Die Monatsumsätze von Ende vergangenen Jahres hätten annualisierte Erlöse von 21,4 Milliarden Dollar signalisiert. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte diese ‌Aussagen zunächst nicht verifizieren, OpenAI ‌war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Das KI-Startup drängt in den ⁠Firmenkundenmarkt. Hierfür kooperiert es mit großen Beratungsfirmen, ‌um Kunden bei ⁠einem großflächigen Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) zu unterstützen. Rivalen wie Anthropic oder die Alphabet-Tochter Google sind in diesem ‌Bereich ebenfalls ⁠aktiv. OpenAI steuert darüber ⁠hinaus auf einen Börsengang zu, bei dem der KI-Entwickler mit bis zu einer Billion Dollar bewertet werden könnte.

