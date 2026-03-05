Dax Chartanalyse 05.03.2026

Dax-Erholung erreicht wichtigen Widerstandsbereich

onvista · Uhr
Dax-Widerstand24.20024.300
Dax-Unterstützung23.00023.100

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte gestern erwartungsgemäß wie favorisiert die "Stabilisierungs- beziehungsweise Konsolidierungsphase" weiter ausdehnen und stieg in den angesprochenen Widerstandsbereich um 24.300/400 Punkte.

Nach einer schwächeren Eröffnung heute Morgen und einem Test der 24.000er Marke wird diese Widerstandszone am Vormittag erneut getestet.

Dax-Ausblick: 

Der Dax notiert aktuell exakt innerhalb der entscheidenden Widerstandszone (rot im Chart unten). Hier entscheidet sich nun der weitere Verlauf bis zum Wochenende. Sollte auf dem aktuellen Kursniveau am Nachmittag wieder Verkaufsdruck aufkommen, wäre eine weitere größere Verkaufswelle zurück unter 24.000 Punkte und deutlich tiefer einzuplanen.

Ein Anstieg per Stundenschlusskurs über 24.400 Punkte würde die Chartsituation für die Käuferseite wieder entscheidend entspannen. Die kommenden Handelsstunden werden somit erneut sehr interessant.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
