IRW-News: North American Niobium and Critical Minerals Corp.: North American Niobium startet im Projekt Sabot in Quebec mit systematischen Probenahmen aus unterster Geschiebemergelschicht und Grundgestein

IRW-PRESS: North American Niobium and Critical Minerals Corp.: North American Niobium startet im Projekt Sabot in Quebec mit systematischen Probenahmen aus unterster Geschiebemergelschicht und Grundgestein

Vancouver, British Columbia - 5. März 2026 / IRW-Press / North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (OTCQB: NIOMF) (FWB: KS82.F) gibt bekannt, dass das Unternehmen in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Sabot, rund 45 Kilometer nordwestlich der Stadtgemeinde La Tuque in Québec, ein 3- bis 4-wöchiges Programm mit Probenahmen aus dem Grundgestein und der untersten Geschiebemergelschicht einleiten wird.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83268/NorthAmericanNiobium_050326_DEPRCOM.001.jpeg

Das Programm soll das Unternehmen bei der Lokalisierung von Zielen für das Auffinden von Niob (Nb) und Seltenerdmetallen (REE) unterstützen. Dazu werden neue Informationen aus der untersten Geschiebemergelschicht, die sich für die Bestimmung der Mineralogie der Schwerfraktion eignen, erhoben und anhand eines tragbaren Bohrgeräts (Backpack Drill) Kernbohrungen in der obersten Gesteinsschicht durchgeführt. Basierend auf den Ergebnissen und logistischen Überlegungen könnte das Programm auch ausgedehnt werden und Folgeuntersuchungen in den unternehmenseigenen Konzessionsgebieten Bardy und Blanchette beinhalten.

WICHTIGSTE FAKTEN

- Im Projekt Sabot in Québec wird ein Programm mit Probenahmen aus dem Grundgestein und der untersten Geschiebemergelschicht eingeleitet, das rund 3 bis 4 Wochen in Anspruch nehmen wird.

- Das Unternehmen plant 187 Entnahmestellen in Abständen von rund 400 Metern, um eine optimale Abdeckung des Zielgebiets mit Erfassung homogener Daten sicherzustellen.

- Das Programm zielt darauf ab, Proben aus dem untersten Teil des Geschiebemergels zur Bewertung der Mineralogie der Schwerfraktion zu entnehmen und sich anhand von Kernbohrungen in geringer Tiefe Einblicke in das Grundgestein zu verschaffen.

- Im Rahmen der Beprobung des Grundgesteins sollen, je nach Beschaffenheit der Deckschicht, pro Entnahmestelle bis zu ca. 2 Meter Kernmaterial gewonnen werden.

- Die Feldarbeiten werden voraussichtlich von einer bis zu dreiköpfigen Mannschaft durchgeführt und von den geologischen Beratern, die mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, überwacht.

- Basierend auf den Ergebnissen und der Logistik könnte das Programm auch ausgedehnt werden und zusätzliche Probenahmen in den unternehmenseigenen Zonen Bardy und Blanchette beinhalten.

PROGRAMMÜBERBLICK

Im Rahmen der geplanten Arbeiten sollen durch die systematische Sammlung von Informationen aus der untersten Geschiebemergelschicht und aus dem Grundgestein selbst in Gebieten, in denen mehrere Datensätze auf ein erhöhtes Potenzial für Nb-REE-Vorkommen hindeuten, eine genauere Eingrenzung und Prioritätenreihung der Explorationsziele erfolgen. Das Programm ist so strukturiert, dass es zwei sich ergänzende Datensätze liefert, und zwar aus: (i) Material aus der untersten Geschiebemergelschicht, das für die mineralogische Bestimmung der Schwerfraktion geeignet ist, und (ii) Bohrkernabschnitten aus dem Grundgestein in geringer Tiefe, die eine direkte geologische Begutachtung und Beprobung ermöglichen, wo es die Deckschicht zulässt.

Im Projekt Sabot hat das Unternehmen 187 Entnahmestellen in Abständen von ca. 400 Metern geplant. Die Position der Entnahmestellen wurde so gewählt, dass eine gleichmäßige Abdeckung des gesamten Untersuchungsgebiets gewährleistet ist und gleichzeitig den örtlichen Zugangs- und Standortbedingungen Rechnung getragen wird.

Die Informationen über das Grundgestein werden mit einem tragbaren Bohrgerät (Backpack Drill) gesammelt; die Kurzbohrungen sollten je nach Mächtigkeit der Deckschicht und in Abhängigkeit von der Bodenbeschaffenheit an den jeweiligen Entnahmestellen bis zu 2 Meter Kernmaterial von der Oberfläche liefern.

ÜBERLEGUNGEN ZUR ZIELAUSWAHL

Die Probenahmen konzentrieren sich auf Zonen von Interesse, die anhand der vom Unternehmen laufend ausgewerteten Datensätze aus Québec festgelegt werden. Diese sind:

- Geophysikalische Signaturen, die vermutlich mit aussichtsreichen Intrusionen und/oder Strukturen korrelieren;

- geochemische Anomalien in Gestein und Erdreich, die auf dem Projektgelände ermittelt wurden;

- Strukturelle Auswertungen zur Prioritätenreihung von Korridoren, Kontaktzonen und möglichen Kontrollfaktoren für Intrusion und Alteration; und

- geologische Indikatoren, von denen man annimmt, dass sie mit alkalischen Intrusionssystemen einhergehen, die mit Nb-REE-Mineralisierungssystemen verbunden sind.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass geophysikalische und geochemische Anomalien lediglich als Indikatoren im Rahmen der Exploration dienen und das tatsächliche Vorkommen einer Mineralisierung nicht bestätigen. Die Ergebnisse der Probenahmen und die damit verbundenen mineralogischen Arbeiten werden eine Auswertung im Kontext eines weiteren geologischen Umfelds erfordern und können weitere Arbeiten rechtfertigen oder auch nicht.

Dieses Programm ist ein wichtiger Schritt zur Festlegung höherwertiger Bohrziele im Projekt Sabot, meint Chief Executive Officer Murray Nye. Durch die gemeinsame Betrachtung von Proben aus der untersten Geschiebemergelschicht, die sich für die mineralogische Auswertung der Schwerfraktion eignen, und Kernproben aus der obersten Gesteinsschicht wollen wir unser geologisches Verständnis vertiefen und unsere Chancen erhöhen, im bevorstehenden Bohrprogramm 2026 tatsächlich auf eine Niob- und Seltenerdmineralisierung zu stoßen.

ÜBER NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca (British Columbia) und ein vor kurzem erworbenes Konzessionspaket in der Provinz Grenville (Québec). Die Konzessionsgebiete in Québec eröffnen Zugang zu Seltenen Erden (REE), Niob (Nb) und Nickel-Kupfer-Vorkommen (Ni-Cu) und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

1055 West Georgia Street, Suite 1500

Vancouver, BC V6E 0B6

Canada

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Murray Nye, CEO

E-Mail: info@northamericanniobium.com

Tel.: +1 (647) 984-4204

CSE: NIOB

OTCQB: NIOMF

FWB: KS82.F

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Resultate oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet, vorhersieht oder beabsichtigt, oder die anderweitig die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Ausdrücken wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell, Chance, Strategie, Ziel, Prognose und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden, würden, können, könnten oder sollten.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: (i) Aussagen zu den Konzessionsgebieten und deren Mineralvorkommen; (ii) die geplanten Explorations-, Erschließungs- und Bewertungsaktivitäten des Unternehmens auf den Konzessionsgebieten; (iii) das Potenzial der Provinz Grenville, bedeutende Vorkommen an Seltenerdelementen, Niob, Nickel-Kupfer oder anderen kritischen Mineralien zu beherbergen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Plänen, Absichten, Erwartungen und Überzeugungen des Unternehmens und unterliegen bestimmten Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass die Explorationsergebnisse weiterhin das Potenzial der Konzessionsgebiete bestätigen werden.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: der Zeitpunkt und der Erhalt der erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen; Änderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen; die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen; allgemeine wirtschaftliche, geschäftliche und politische Bedingungen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralien verbunden sind, einschließlich operativer Risiken, geologischer Unsicherheiten, Umweltrisiken und Unfällen; Änderungen der staatlichen Vorschriften oder Politik; sowie der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung von Mineralien. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, finden Sie in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen und dass man sich nicht übermäßig auf sie verlassen sollte. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung getroffen und basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen sowie den Einschätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zu diesem Zeitpunkt. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt. Clyde McMillan, P.Geo., Berater des Unternehmens und der qualifizierte Sachverständige gemäß NI 43-101, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Das Unternehmen möchte außerdem dem verstorbenen Jean David für seine wichtigen Beiträge zur Geowissenschaft in Québec, darunter die hierin erwähnten U-Pb-Geochronologiearbeiten, seine Anerkennung und seinen Dank aussprechen.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

