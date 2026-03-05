Die Bundesregierung plant ein neues Altersvorsorge-Depot mit staatlicher Förderung. Künftig sollen Anleger mit ETFs und anderen Wertpapieren fürs Alter vorsorgen können.

Doch wie genau funktioniert das Modell? Im Gespräch mit onvista Redaktionsleiter Georg Buschmann klärt Martin die wichtigsten Fragen zur geplanten Reform der privaten Altersvorsorge.

Darum geht es im Video:

Wie das geplante Altersvorsorge-Depot funktionieren soll

Welche ETFs und Wertpapiere förderfähig sein sollen

Wie hoch die staatliche Förderung ausfallen könnte

Ab wann die Reform gelten soll

Außerdem zeigt Georg euch ein mögliches ETF-Vorsorgedepot und erklärt, nach welchen Kriterien die Auswahl erfolgt ist.

