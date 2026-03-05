ETFs kaufen und Geld vom Staat kassieren – so soll’s funktionieren
Dank einer geplanten Reform sollen Anleger bald Zuschüsse kassieren, wenn sie etwa mit ETFs fürs Alter vorsorgen. Im Video erfährst du, was genau geplant ist, wie viel Förderung winkt und wie ein passendes Depot aussehen kann.
Die Bundesregierung plant ein neues Altersvorsorge-Depot mit staatlicher Förderung. Künftig sollen Anleger mit ETFs und anderen Wertpapieren fürs Alter vorsorgen können.
Doch wie genau funktioniert das Modell? Im Gespräch mit onvista Redaktionsleiter Georg Buschmann klärt Martin die wichtigsten Fragen zur geplanten Reform der privaten Altersvorsorge.
Darum geht es im Video:
- Wie das geplante Altersvorsorge-Depot funktionieren soll
- Welche ETFs und Wertpapiere förderfähig sein sollen
- Wie hoch die staatliche Förderung ausfallen könnte
- Ab wann die Reform gelten soll
Außerdem zeigt Georg euch ein mögliches ETF-Vorsorgedepot und erklärt, nach welchen Kriterien die Auswahl erfolgt ist.
Wenn du noch mehr zur geplanten Reform der Altersvorsorge wissen willst, schau doch einmal bei diesem Artikel vorbei. Hier beantworten wir alle wichtigen Fragen ausführlich.
Außerdem hat Fabian Walter, bekannt als "Steuerfabi", für uns die geplante Reform kommentiert. Warum er den Schritt begrüßt, aber einen entscheidenden Schönheitsfehler sieht, erfährst du hier.