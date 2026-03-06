EQS-News: Huawei bringt Firewalls der Serie USG6000G auf den Markt und schützt Unternehmen auf ihrem Weg zur vollständigen Intelligenz

EQS-News: Huawei / Schlagwort(e): Produkteinführung

Huawei bringt Firewalls der Serie USG6000G auf den Markt und schützt Unternehmen auf ihrem Weg zur vollständigen Intelligenz



06.03.2026 / 16:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BARCELONA, Spanien, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Während des MWC Barcelona 2026 stellte Huawei sein neues Vorzeigeprodukt vor – die Firewalls der HiSecEngine USG6000G-Serie, eine konvergente Hochleistungs-Gateway-Reihe der nächsten Generation. Zu den vorgestellten Produkten gehören drei 2U-Modelle mit fester Konfiguration und vier Desktop-Firewalls der G-Serie, die nach den Firewalls der E- und F-Serie einen weiteren wichtigen Meilenstein im Netzwerksicherheitsportfolio von Huawei darstellen.

Attendees at the launch ceremony included: Richard Wu, President of Security Domain, Data Communication Product Line, Huawei, Adriano da Rocha Lima, Secretary-General of the Government of GoiÃ¡s State, Brazil, Jason He, President of Enterprise Data Communication Marketing & Solution Sales Dept, Huawei

Hohe Leistung: Dedizierte Sicherheits-Engines sorgen für reibungslosen Betrieb

Die neuen Firewalls der G-Serie basieren auf den dedizierten Sicherheits-Engines von Huawei und liefern branchenführende Leistung sowie Bedrohungserkennungsraten. Die Firewalls der Serie USG6800G von Huawei mit fester Konfiguration sind für Unternehmenszentralen mit hohem Datenverkehrsaufkommen und komplexen Diensten konzipiert. Darunter erreicht die USG6885G 135 Gbps Bedrohungsschutzleistung, den höchsten Wert unter 2U-Firewalls mit fester Konfiguration, und bietet im Vergleich zu ähnlichen Produkten 2× höhere Leistung sowie 1,5× höhere SSL-Entschlüsselungsleistung. Diese Hochleistungsfirewalls können als Hub-Gateways in der Zentrale eingesetzt werden und sorgen dafür, dass kritische Dienste selbst bei aktivierten Sicherheitsfunktionen reibungslos laufen und die Anforderungen an den Schutz hoher Datenverkehrsvolumina erfüllen. Für Szenarien mit mehreren Niederlassungen vereinen die Desktop-Firewalls der Serie Huawei USG6500G Firewall-, Router- und Switch-Funktionen und unterstützen 5G sowie die PoE-Stromversorgung.

Hohe Erkennungsrate: Intelligente Analyse zur präzisen Identifizierung unbekannter Bedrohungen

Die HiSecEngine USG6000G-Serie verfügt über intelligente Sicherheitsrechenleistung, die fortschrittliche Inline-Sicherheitsalgorithmen und lokale Modellinferenz in Echtzeit ermöglicht. Zusätzlich zur bestehenden Dateierkennung ergänzt die Serie die Erkennung von Phishing-Webseiten und kann unbekannte Phishing-Angriffe innerhalb von Millisekunden blockieren. Mit einer Erkennungsrate von 95 % bei unbekannten Bedrohungen, 15 % über dem Branchendurchschnitt, unterstützt die Serie Unternehmen bei der Abwehr von Netzwerksicherheitsrisiken und gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb.

Adriano da Rocha Lima, Generalsekretär der Regierung des brasilianischen Bundesstaates Goiás, erklärte, man verbessere die Entwicklung des Bildungswesens sowie die digitalen Dienste im ganzen Land kontinuierlich. Durch die Einführung von Netzwerksicherheitsprodukten von Huawei haben unsere regionalen Behörden effiziente, sichere und leistungsfähige Verbindungen aufgebaut, um die Bevölkerung besser zu unterstützen und die Lebensqualität zu verbessern.

Die Firewalls der Serie HiSecEngine USG6000G von Huawei sind in Unternehmensniederlassungen, auf Campusgeländen und in Rechenzentren einsetzbar. Sie ermöglichen eine sichere Verbindung zwischen dem Hauptsitz und den Niederlassungen sowie einen sicheren lokalen Internet-Breakout und bieten Unternehmen einen umfassenden, branchenführenden Schutz.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2925877/Attendees_launch_ceremony_included_Richard_Wu_President_Security_Domain_Data.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-bringt-firewalls-der-serie-usg6000g-auf-den-markt-und-schutzt-unternehmen-auf-ihrem-weg-zur-vollstandigen-intelligenz-302706811.html

06.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2287334 06.03.2026 CET/CEST