TAGESVORSCHAU: Termine am 6. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 6. März 2026

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Lufthansa, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall) 10:00 CHE: Novartis, Hauptversammlung 17:45 FRA: Atos, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 1/26 08:00 NOR: Industrieproduktion 1/26 08:00 ROU: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung) 08:30 HUN: Industrieproduktion 1/26 11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q4/25 11:00 EUR: Staatsausgaben Q4/25 11:00 EUR: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Beschäftigung Q4/25v (endgültig) 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 2/26 21:00 USA: Konsumentenkredite 1/26 TERMINE SONSTIGES CHN: Nationaler Volkskongress, Peking

