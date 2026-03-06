Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 27 February 2026 to 05 March 2026
Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
27/02/2026
|
FR0013230612
|
5 051
|
18.7696
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
27/02/2026
|
FR0013230612
|
2 699
|
18.7903
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
03/02/2026
|
FR0013230612
|
3 609
|
18.3008
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
03/02/2026
|
FR0013230612
|
1 461
|
18.2996
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
03/02/2026
|
FR0013230612
|
200
|
18.2000
|
AQEU
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
03/02/2026
|
FR0013230612
|
165
|
18.2000
|
TQEX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
03/03/2026
|
FR0013230612
|
4 985
|
17.9690
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
03/03/2026
|
FR0013230612
|
1 639
|
17.8666
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
03/03/2026
|
FR0013230612
|
606
|
17.8108
|
TQEX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
03/03/2026
|
FR0013230612
|
260
|
17.8071
|
AQEU
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
03/04/2026
|
FR0013230612
|
5 021
|
17.8993
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
03/04/2026
|
FR0013230612
|
693
|
17.9007
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
03/05/2026
|
FR0013230612
|
4 703
|
18.1492
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
03/05/2026
|
FR0013230612
|
1 473
|
18.0857
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
03/05/2026
|
FR0013230612
|
628
|
18.0800
|
TQEX
|
|
|
|
TOTAL
|
33 193
|
18.2224
|
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260306185914/en/
Tikehau Capital