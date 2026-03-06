Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 27 February 2026 to 05 March 2026

Business Wire · Uhr
Artikel teilen:

Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

27/02/2026

FR0013230612

5 051

18.7696

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

27/02/2026

FR0013230612

2 699

18.7903

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

03/02/2026

FR0013230612

3 609

18.3008

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

03/02/2026

FR0013230612

1 461

18.2996

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

03/02/2026

FR0013230612

200

18.2000

AQEU

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

03/02/2026

FR0013230612

165

18.2000

TQEX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

03/03/2026

FR0013230612

4 985

17.9690

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

03/03/2026

FR0013230612

1 639

17.8666

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

03/03/2026

FR0013230612

606

17.8108

TQEX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

03/03/2026

FR0013230612

260

17.8071

AQEU

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

03/04/2026

FR0013230612

5 021

17.8993

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

03/04/2026

FR0013230612

693

17.9007

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

03/05/2026

FR0013230612

4 703

18.1492

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

03/05/2026

FR0013230612

1 473

18.0857

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

03/05/2026

FR0013230612

628

18.0800

TQEX

 

 

 

TOTAL

33 193

18.2224

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260306185914/en/

Tikehau Capital

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Tikehau Capital

Das könnte dich auch interessieren

Nach Betriebsratswahl
IG Metall prüft gerichtliches Vorgehen gegen Teslagestern, 13:31 Uhr · Reuters
IG Metall prüft gerichtliches Vorgehen gegen Tesla
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird03. März · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Check03. März · onvista
Alle Premium-News