Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 27 February 2026 to 05 March 2026

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer Issuer Identity Code (LEI) Trading Day ISIN Aggregated volume per day (number of shares) Weighted average price per day Market (MIC Code) TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 27/02/2026 FR0013230612 5 051 18.7696 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 27/02/2026 FR0013230612 2 699 18.7903 CEUX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 03/02/2026 FR0013230612 3 609 18.3008 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 03/02/2026 FR0013230612 1 461 18.2996 CEUX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 03/02/2026 FR0013230612 200 18.2000 AQEU TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 03/02/2026 FR0013230612 165 18.2000 TQEX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 03/03/2026 FR0013230612 4 985 17.9690 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 03/03/2026 FR0013230612 1 639 17.8666 CEUX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 03/03/2026 FR0013230612 606 17.8108 TQEX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 03/03/2026 FR0013230612 260 17.8071 AQEU TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 03/04/2026 FR0013230612 5 021 17.8993 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 03/04/2026 FR0013230612 693 17.9007 CEUX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 03/05/2026 FR0013230612 4 703 18.1492 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 03/05/2026 FR0013230612 1 473 18.0857 CEUX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 03/05/2026 FR0013230612 628 18.0800 TQEX TOTAL 33 193 18.2224

