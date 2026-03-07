EQS-News: FACHMESSEN: IEG, HERVORRAGENDE ERGEBNISSE FÜR KEY - DIE ENERGIEWENDEMESSE MIT +10 % BESUCHERN INSGESAMT UND +9 % AUS DEM AUSLAND

EQS-News: IEG - Italian Exhibition Group SpA / Schlagwort(e): Sonstiges

FACHMESSEN: IEG, HERVORRAGENDE ERGEBNISSE FÜR KEY - DIE ENERGIEWENDEMESSE MIT +10 % BESUCHERN INSGESAMT UND +9 % AUS DEM AUSLAND



Die Veranstaltung der Italian Exhibition Group zur Energiewende endet im Rimini Expo Centre mit über 1000 Ausstellern, 530 geladenen Einkäufern sowie Delegationen aus 59 Ländern.

RIMINI, Italien, 7. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Fachmesse „KEY – The Energy Transition Expo", die Leitveranstaltung der IEG – Italian Exhibition Group für Europa, Afrika und den Mittelmeerraum, ist heute nach einer weiteren intensiven Austragung voller Neuerungen im Rimini Expo Centre zu Ende gegangen. Die Ergebnisse übertrafen die Erwartungen.

South Hall of KEY â€“ The Energy Transition Expo, Rimini Expo Centre.

Die Gesamtanzahl der Besucher stieg um 10 %, wobei die Zahl der ausländischen Besucher um 9 % zunahm und eine starke Präsenz von Investoren zu verzeichnen war.

Auf 125 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche sowie in 24 Hallen präsentierten mehr als 1000 ausstellende Marken, darunter 320 aus dem Ausland, die innovativsten Produkte, Lösungen sowie Technologien in den sieben Sektoren der Energiewende.

Dank der Unterstützung durch die Italian Trade Agency sowie durch das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit (MAECI) waren 530 geladene Einkäufer sowie Delegationen aus 59 Ländern anwesend. 412 Journalisten aus aller Welt waren akkreditiert.

Mit 160 hochwertigen sowie wissenschaftlich fundierten Konferenzen bestätigte die KEY 2026 ihren Status als eine der wichtigsten europäischen Energieveranstaltungen. Die Messe überzeugte durch die Vollständigkeit ihres Ausstellungs- sowie Content-Angebots und behandelte die zentralen Fragen der Energieentwicklung. Im Fokus standen Finanzierung sowie die Bedeutung von Energieeffizienz für die Dekarbonisierung, die Weiterentwicklung von Energiespeicherlösungen und der zunehmende Einsatz von KI zur Optimierung von Stromnetzen.

Die Veranstaltung, eröffnet vom italienischen Minister für Umwelt und Energiesicherheit, Gilberto Pichetto Fratin, zeigte industrielle sowie technologische Expertise aus Europa und darüber hinaus. Zugleich förderte sie internationale Zusammenarbeit, insbesondere mit dem afrikanischen Kontinent im neuen Bereich Africa Investment HUB.

Innovation sowie Green Jobs standen im Innovation District innerhalb der Expo im Mittelpunkt. Dort präsentierten sich 32 innovative Start-ups sowie KMU, außerdem brachte die Initiative Green Jobs&Skills Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt im Nachhaltigkeitsbereich zusammen.

Parallel zu KEY fand eine neue Ausgabe der DPE – International Electricity Expo statt, mit Schwerpunkt auf Ökosystemen rund um Stromerzeugung, Übertragung, Verteilung, Sicherheit sowie Automatisierung. Die Veranstaltung wurde von der Italian Exhibition Group in Zusammenarbeit mit der Distributed Generation Association, einem Verband von ANIMA Confindustria, und Federazione ANIE organisiert.

KEY – The Energy Transition Expo wird vom 10. bis 12. März 2027 wieder im Rimini Expo Centre stattfinden.

