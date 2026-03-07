Wochenrückblick – Starke Schwankungen des deutschen Leitindex

Werbung





Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Die Ereignisse vom Wochenende im Nahen Osten belasten die Finanzmärkte. Die Energiepreise steigen in die Höhe und der Euro gerät unter Druck. Lanxess kann seine Anteile an Envalior nicht verkaufen und die Beiersdorf Aktie verliert an Wert.





Globaler Aktienmarkt – DAX® verzeichnet Verluste



Die Aussichten für den DAX® im Februar schienen zunächst optimistisch doch die Ereignisse im Nahost-Konflikt am vergangenen Wochenende setzten die Indizes zeitweise unter Druck. Bereits zum Börsenstart am Montag gab der DAX® ca. um 2 Prozent nach und unterschritt am Dienstag 24.000 Punkte bei einem Tagestief von ca. 23.601 Punkten. Zur Wochenmitte konnte sich der deutsche Leitindex wieder leicht erholen und der 24.000 Punkte-Marke bis Donnerstagnachmittag standhalten. Am letzten Börsenhandelstag der Woche fiel der DAX®-Kurs zeitweise nachmittags auf ca. 23.400 Punkte.

Der Dow Jones Industrial Average® setzte am Montag zunächst seinen Kurs von Freitag fort und ging mit ca. 48.905 Punkten aus dem Handel. Am Dienstag erreichte der Index ein Tagestief von ca. 47.626 Punkten, notierte jedoch am Mittwoch wieder über 48.000 Punkten. Der S&P500® zeigte ebenfalls Schwankungen mit einem Tiefststand von ca. 6.710 Punkten am Dienstag. Der Technologie-Index Nasdaq-100® gab am Dienstag nach, erreichte jedoch am Mittwoch zum Börsenschluss einen Kurs von über 25.000 Punkten. Am Donnerstag zeigten sich die US-Indizes erneut etwas schwächer: Der Dow Jones Industrial Average® notierte zeitweise zu ca. 47.670 Punkten und auch der Nasdaq-100® konnte die 25.000 Punkte-Marke zunächst nicht mehr halten.







