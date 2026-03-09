EQS-AFR: Zalando SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Zalando SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Zalando SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

09.03.2026 / 16:52 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Zalando SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

Ort:

https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/finanzberichterstattung

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

Ort:

https://corporate.zalando.com/en/investor-relations/financial-reporting

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet:https://corporate.zalando.de
Zalando

