IRW-News: Planethic Group AG: Finanzierung für Mililk®-Produktionsanlage in den USA erfolgreich abgeschlossen

IRW-PRESS: Planethic Group AG: Finanzierung für Mililk®-Produktionsanlage in den USA erfolgreich abgeschlossen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Ludwigsfelde (IRW-Press/09.03.2026) -

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

Ludwigsfelde, den 9. März 2026

- Der Vorstand der

Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ("Gesellschaft" oder "Planethic") (WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) gibt bekannt, dass seine in Gründung befindliche100%-ige Mililk-Tochtergesellschaft in den USA heute eine SAFE-Finanzierung (Simple Agreement for Future Equity - Vertrag über eine spätere Eigenkapitalbeteiligung) mit einem etablierten nordamerikanischen FoodTech-Investor abgeschlossen hat. Über die Einzelheiten des Vertrages wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Finanzmittel sind für den Aufbau einer Mililk®-Produktionsstätte in Chicago (USA) mit einer geplanten Kapazität von 100 Mio. Litern pro Jahr vorgesehen und sichern Anfangsinvestitionen, Betriebsaufnahme sowie Anlaufverluste komplett ab. Der US-Getränkehersteller Jindilli Beverages hat sich vertraglich zur Abnahme von mindestens 60 Mio. Litern in den ersten zwei Jahren verpflichtet. Die neue Produktionsanlage soll im Sommer 2026 in Betrieb gehen.

Mililk® hat zusammen mit Vitiprints eine patentierte Technologieplattform für Lebensmittel (US-Patent Nr. 12.433.302) entwickelt, mit der flüssige Lebensmittel - etwa pflanzliche Milchalternativen, Säfte und Saucen - in dünne, ohne Kühlung lange haltbare Blattformate überführt werden.

Nach Auffassung des Planethic-Managements stellt diese Finanzierung einen wesentlichen Schritt zur Internationalisierung der Mililk®-Technologie sowie zum Markteintritt in Nordamerika dar und hat das Potenzial, den Unternehmenswert der Planethic Group nachhaltig zu steigern.

ISIN(s): DE000A254NF5 (Anleihe), DE000A3E5ED2 (Aktie)

