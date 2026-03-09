W​e​r​b​u​n​g von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

Rheinmetall - Das ultimative Risikolevel

HSBC · Uhr
Rüstung
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

Das ultimative Risikolevel

Die Rally der Rheinmetall-Aktie ist schon seit Längerem ins Stocken geraten. So verläuft die 38-Wochen-Linie (akt. bei 1.721 EUR) nur noch seitwärts und wurde zudem zuletzt unterschritten. Durch die charttechnische Brille betrachtet, pendelt das Papier ohnehin seit Mai vergangenen Jahres zwischen den Hochpunkten bei rund 2.000 EUR auf der Ober- und dem Korrekturtief vom August bei 1.481 EUR auf der Unterseite nur noch seitwärts (siehe Chart). Auf der Indexebene hatten wir zuletzt mehrfach die Ausstiegssignale seitens des Monats-MACD hervorgehoben. Auch bei der Rheinmetall-Aktie entsteht gerade dieses negative Signal – und zwar auf historisch hohem Niveau. Deshalb sollten sich Anlegerinnen und Anleger zunächst mit den Risiken auseinandersetzen. Bei einem Abgleiten unter das o. g. Augusttief würde die aktuelle Seitwärtsphase in eine Topbildung mit einem Abschlagspotenzial von 500 EUR umschlagen. Auf der Unterseite bestehen weitere Rückzugsmarken in Form der horizontalen Marken bei 1.200 EUR. Hier verläuft auch die 90-Wochen-Linie (akt. bei 1.222 EUR). Das Apriltief von 2025 bei 933 EUR markiert indes so etwas wie eine „worst case“-Unterstützung.

Rheinmetall (Weekly)

Chart Rheinmetall
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Rheinmetall

Chart Rheinmetall
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rheinmetall

Das könnte dich auch interessieren

Rheinmetall & Co.
Rüstungswerte setzen im Kriegsumfeld zur Erholung an06. März · dpa-AFX
Rüstungswerte setzen im Kriegsumfeld zur Erholung an
Renk liefert Rekordzahlen
g​n​u​b​r​e​W
06. März · HSBC
Renk liefert Rekordzahlen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview
"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista
Alle Premium-News