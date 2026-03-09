Rheinmetall - Das ultimative Risikolevel

Die Rally der Rheinmetall-Aktie ist schon seit Längerem ins Stocken geraten. So verläuft die 38-Wochen-Linie (akt. bei 1.721 EUR) nur noch seitwärts und wurde zudem zuletzt unterschritten. Durch die charttechnische Brille betrachtet, pendelt das Papier ohnehin seit Mai vergangenen Jahres zwischen den Hochpunkten bei rund 2.000 EUR auf der Ober- und dem Korrekturtief vom August bei 1.481 EUR auf der Unterseite nur noch seitwärts (siehe Chart). Auf der Indexebene hatten wir zuletzt mehrfach die Ausstiegssignale seitens des Monats-MACD hervorgehoben. Auch bei der Rheinmetall-Aktie entsteht gerade dieses negative Signal – und zwar auf historisch hohem Niveau. Deshalb sollten sich Anlegerinnen und Anleger zunächst mit den Risiken auseinandersetzen. Bei einem Abgleiten unter das o. g. Augusttief würde die aktuelle Seitwärtsphase in eine Topbildung mit einem Abschlagspotenzial von 500 EUR umschlagen. Auf der Unterseite bestehen weitere Rückzugsmarken in Form der horizontalen Marken bei 1.200 EUR. Hier verläuft auch die 90-Wochen-Linie (akt. bei 1.222 EUR). Das Apriltief von 2025 bei 933 EUR markiert indes so etwas wie eine „worst case“-Unterstützung.

Rheinmetall (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Rheinmetall

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.