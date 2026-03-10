Marvell Technology Aktie: AI-Gewinner im Schatten von Nvidia & Broadcom – kommt jetzt der Ausbruch?









Die Marvell Technology rückt zunehmend in den Fokus von Anlegern, die im Boom rund um künstliche Intelligenz nach weiteren Profiteuren neben Nvidia und Broadcom suchen. Während Nvidia vor allem mit seinen KI-Beschleunigern im Rampenlicht steht, liefert Marvell entscheidende Infrastruktur für moderne Rechenzentren: Hochgeschwindigkeits-Netzwerkchips, optische Datenübertragungstechnologien sowie maßgeschneiderte Halbleiterlösungen für große Cloud-Konzerne. Diese Technologien sorgen dafür, dass riesige Datenmengen innerhalb von KI-Clustern und Cloud-Plattformen effizient verarbeitet und übertragen werden können – ein zentraler Baustein der heutigen digitalen Wirtschaft.





Mit den jüngsten Quartalszahlen unterstreicht Marvell die Dynamik dieses Geschäfts. Besonders der Bereich rund um Rechenzentren und KI-Infrastruktur wächst deutlich und profitiert vom massiven Ausbau globaler Cloud-Kapazitäten. Strategische Übernahmen und Partnerschaften mit großen Technologieunternehmen stärken zusätzlich die Position im Markt für spezialisierte Halbleiterlösungen. Doch die entscheidende Frage für Anleger lautet nun: Steht die Aktie von Marvell Technology möglicherweise vor einem neuen Ausbruch im AI-Boom? Genau dieser Frage gehen wir in der folgenden Analyse nach – inklusive Blick auf die wichtigsten Kennzahlen, die Wachstumstreiber und das aktuelle Chartbild der Aktie.









