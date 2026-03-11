EQS-DD: SAP SE: Marielle Ehrmann, Die Mitteilungspflichtige nimmt am Own SAP Plan, einem Arbeitnehmerbeteiligungsprogramm der SAP, teil. Sie hat dazu mit der SAP vereinbart, dass sie von ihrem ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
11.03.2026 / 19:47 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Marielle
|Nachname(n):
|Ehrmann
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|SAP SE
b) LEI
|529900D6BF99LW9R2E68
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007164600
b) Art des Geschäfts
|Die Mitteilungspflichtige nimmt am Own SAP Plan, einem Arbeitnehmerbeteiligungsprogramm der SAP, teil. Sie hat dazu mit der SAP vereinbart, dass sie von ihrem monatlichen Gehalt einen Betrag von Euro 2.156,00 in den Erwerb von SAP-Aktien investiert, welcher durch die SAP mit einem monatlichen Zuschuss von 40% sowie 20 Euro pro Monat gefördert wird. Davon kauft der Planadministrator monatlich SAP-Aktien für die Mitteilungspflichtige.
|Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|10.03.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
11.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SAP SE
|Dietmar-Hopp-Allee 16
|69190 Walldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.sap.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
103634 11.03.2026 CET/CEST