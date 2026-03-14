EQS-News: GoodWe unterstreicht seine Führungsrolle auf dem EU-Markt für Heimspeicher mit der Einführung der weltweit ersten zertifizierten geräuscharmen Lösung in Amsterdam

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GoodWe unterstreicht seine Führungsrolle auf dem EU-Markt für Heimspeicher mit der Einführung der weltweit ersten zertifizierten geräuscharmen Lösung in Amsterdam



14.03.2026 / 17:15 CET/CEST

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AMSTERDAM, 14. März 2026 /PRNewswire/ -- GoodWe veranstaltete in Amsterdam eine Produkteinführung, um seine neueste All-in-One-Energiespeicherlösung für Privathaushalte, die ESA-Serie, vorzustellen, die auf die wachsende Nachfrage europäischer Haushalte nach größerer Energieautonomie ausgerichtet ist. Das System basiert auf dem „4S"-Konzept – Silent, Smart, Secure und Simple – und vereint einen extrem leisen Betrieb, ein KI-gestütztes Energiemanagement, ein robustes Sicherheitskonzept und eine vereinfachte Installation.

GoodWe was awarded the world-first Grade A low-noise performance certification for ESS by TÃœV Rheinland

Industriepartner, Installateure und Marktexperten kamen zusammen, um die sich wandelnde Rolle von Energiespeichern in Europas Energiewende und die wachsende Bedeutung integrierter, intelligenter Energielösungen für Privathaushalte zu diskutieren, die ein flexibleres und widerstandsfähigeres Stromsystem unterstützen.

Höhepunkte der Hauptrede: Eine neue Stufe der Energiewende

In seiner Hauptrede beschrieb GoodWe-Vizepräsident Yingge Wang den Energiesektor als in eine neue Transformationsphase eintretend, gekennzeichnet durch die „Elektrifizierung von Mobilität und Wärme, das rasante Wachstum von Energiespeichern und die Verschmelzung erneuerbarer Energien mit digitaler Intelligenz".

Er betonte, dass der nächste Schritt der Energiewende in der Integration von Erzeugung, Netz, Speicher und Verbrauch durch intelligentes Energiemanagement liegt, sodass mehr Kunden zu Prosumenten werden können. Diese Umstellung bringt eine größere Energieunabhängigkeit sowie eine stärkere Kontrolle über die Stromkosten und -versorgung mit sich.

Pionierarbeit bei Energiespeicherlösungen für Privathaushalte in Europa

Im Rahmen des Generation-Grid-Load-Storage-Intelligence-Portfolios des Unternehmens spielt der Speicher eine zentrale Rolle, um Energieerzeugung und -verbrauch sowie das Netz im Gleichgewicht zu halten.

GoodWe ist ein Pionier auf dem europäischen Markt für Heimspeicher. Im Jahr 2014 brachte das Unternehmen seinen ersten Hybrid-Wechselrichter für Privathaushalte, die ES-Serie, auf den Markt und eröffnete sein erstes europäisches Kundendienstzentrum in den Niederlanden.

Heute wächst die Speicherkapazität in der Region rasch weiter. In den Niederlanden sind sowohl die installierte Gesamtkapazität als auch die jährlichen Neuinstallationen stetig gestiegen, was erhebliche Chancen für fortschrittliche Speicherlösungen für Privathaushalte eröffnet.

4 „S" in einem Energiespeichersystem

Während der Veranstaltung hob GoodWe hervor, dass die ESA-Serie darauf ausgelegt ist, eine intelligente, zuverlässige und benutzerfreundliche Energieversorgung im Haushalt zu ermöglichen.

Das System arbeitet mit einem Geräuschpegel von nur 30 dB*, unterstützt durch spezielle geräuscharme Lüfter, eine Echtzeitanpassung an die Betriebsbedingungen und einen Ultra-Silent-Modus, der vom Nutzer aktiviert werden kann. Auf der Veranstaltung erhielt GoodWe vom TÜV Rheinland die weltweit erste Zertifizierung der Klasse A für die geräuscharme Leistung von Energiespeichersystemen.

Integriert in die intelligente Energiemanagement-Plattform von GoodWe optimiert das ESA-System Lade- und Entladevorgänge auf der Grundlage von Solarstromerzeugung, Haushaltsverbrauch und dynamischen Stromtarifen, damit Haushalte den Eigenverbrauch maximieren und die Energiekosten senken können.

Die ESA-Serie kombiniert eine sechsschichtige Sicherheitsarchitektur – von der Zelle bis zur Systemebene – mit umfassenden Schutzmechanismen sowie einer schnellen vollständigen Notstromversorgung, die auch bei Netzausfällen eine zuverlässige und unterbrechungsfreie Stromversorgung für Haushalte gewährleistet.

Mit seinem robusten Gehäuse, den abnehmbaren Griffen und dem praxisgerechten Gewicht lässt sich das System so einfach stapeln wie Lego-Bausteine. Das System kann dank seines Plug-and-Play-Designs, das GoodWe auf der Veranstaltung vorstellte, in nur 10 Minuten installiert werden.

Strategische Partnerschaft für langfristiges Wachstum

GoodWe unterzeichnete außerdem strategische Kooperationsvereinbarungen mit wichtigen Branchenakteuren, darunter Beebop, Frank Energie und Tibber. Die Partnerschaften zielen darauf ab, die Zusammenarbeit im gesamten Energieökosystem für Privathaushalte zu stärken, indem fortschrittliche Speichertechnologien mit innovativen VPP-Diensten kombiniert werden, damit Haushalte besser mit dynamischen Strompreisen umgehen und die Einführung intelligenter Energielösungen beschleunigen können.

Anerkennung in der Branche

Während der Veranstaltung verlieh EUPD Research GoodWe das Zertifikat der Kategorie AA+ für Brand Leadership & Sustainability in Europe (2025/26) und würdigte damit die starke Marktposition des Unternehmens sowie sein Engagement für nachhaltige Energielösungen.

„Wir werden auch in Zukunft auf den Markt hören und Innovationen vorantreiben", so Yingge Wang. „Wir sind bestrebt, mehr Kunden dazu zu befähigen, zu Energieprosumenten zu werden."

*5~8 kW｜Betriebsgeräuschpegel von nur 30 dB bei 25 °C Umgebungstemperatur

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2932731/GoodWe_awarded_world_first_Grade_A_low_noise_performance_certification_ESS_T_V.jpg

Cision

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