Energiekonzern

Tägliche Cyberangriffe auf Eon zugenommen

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
InfrastrukturCybersecurity
Artikel teilen:
Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

Der Energiekonzern Eon sieht eine zunehmende Zahl von Cyberangriffen auf seine Energienetze. Mittlerweile seien täglich mehrere hundert Angriffe auf die Netzinfrastuktur zu verzeichnen, berichtete Vorstandsmitglied Thomas König am Montag im Austausch mit Journalisten. Im Vergleich zu von vor fünf Jahren habe sich die Zahl damit verzehnfacht.

Der Manager verwies in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung eines digitalisierten Stromnetzes, sowie die eigenen Bemühungen, die Sicherheit zu gewährleisten. Dafür arbeite Eon, wie viele andere Unternehmen, etwa auch mit externen Dienstleistern zusammen, um Angriffe zu simulieren und sich dagegen zu wappnen.

Eon ist Deutschlands größter Stromversorger und -netzbetreiber. Dem Unternehmen gehört rund ein Drittel dieses Netzes, das alle Spannungsebenen unterhalb des Übertragungsnetzes umfasst.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
EON

Das könnte dich auch interessieren

Deutschlands größter Stromversorger und -netzbetreiber
Eon: Zahl der Cyberangriffe hat massiv zugenommenheute, 14:15 Uhr · dpa-AFX
Eon: Zahl der Cyberangriffe hat massiv zugenommen
Flughafen-Betreiber
Fraport richtet Dividende künftig an Verschuldung aus13. März · dpa-AFX
Fraport richtet Dividende künftig an Verschuldung aus
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.03.2026
Trotz Woche zum Vergessen – wieso ich optimistisch bleibegestern, 19:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Krise privater Kreditfonds: Droht ein Lehman 2.0?gestern, 07:30 Uhr · Acatis
Alle Premium-News