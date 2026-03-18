Effektiver Beitrag zur Altersvorsorge trotz Renten-Krise und globaler Unsicherheit? Mit diesen breit gestreuten ETFs kann es möglich werden!

Private Altersvorsorge wird bald politisch gefördert

Diese Realität ist inzwischen auch politisch anerkannt. Die Bundesregierung arbeitet an einer grundlegenden Reform der privaten Altersvorsorge. Geplant ist eine Einführung staatlich geförderter Altersvorsorgedepots ab 2027, die stärker auf langfristige Kapitalmarktanlagen ausgerichtet sein sollen und bewusst auch renditeorientierte Strategien ohne starre Garantievorgaben ermöglichen.

Ziel ist es, private Vorsorge einfacher, kosteneffizienter und breiteren Bevölkerungsschichten zugänglich zu machen. Staatliche Zuschüsse sollen stärker an die tatsächliche Sparleistung gekoppelt werden und insbesondere jüngere Menschen frühzeitig beim Vermögensaufbau unterstützen.

Auch wenn konkrete Produktlösungen noch nicht feststehen, zeichnet sich ein klarer Trend ab: Kapitalmarktbasierte Vorsorge wird künftig eine noch größere Rolle im deutschen Alterssicherungssystem spielen – und damit auch kostengünstige Indexlösungen wie ETFs.

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis)

ETFs bleiben die pragmatische Antwort auf komplexe Märkte

Börsengehandelte Indexfonds, kurz ETFs, gehören für viele Anleger bereits heute zur Grundausstattung der privaten Altersvorsorge. Ihr zentraler Vorteil liegt in der passiven Nachbildung eines Index. Statt aktiv einzelne Titel auszuwählen, bildet ein ETF einen Markt breit und regelbasiert ab. Dadurch entfallen teure Managemententscheidungen, und die laufenden Kosten bleiben niedrig.

Gerade bei langfristigen Sparplänen ist dieser Faktor entscheidend. Selbst kleine Gebührenunterschiede können über Jahrzehnte hinweg einen erheblichen Einfluss auf das Endvermögen haben, da sich Kosten – genau wie potenzielle Renditen – über den Zinseszinseffekt kumulieren.

Ein zweiter wesentlicher Vorteil ist die breite Diversifikation, also eine breite Streuung. Ein einzelner ETF kann Hunderte oder sogar Tausende Unternehmen enthalten. Das reduziert das Risiko einzelner Fehlentwicklungen erheblich. Während einzelne Unternehmen scheitern können, entwickeln sich globale Volkswirtschaften langfristig deutlich stabiler.

Hinzu kommen strukturelle Eigenschaften, die ETFs besonders alltagstauglich machen:

Liquidität: ETFs werden fortlaufend an der Börse gehandelt und sind während der Handelszeiten veräußerbar.

ETFs werden fortlaufend an der Börse gehandelt und sind während der Handelszeiten veräußerbar. Transparenz: Zusammensetzung und Indexmethodik sind klar definiert und öffentlich nachvollziehbar.

Zusammensetzung und Indexmethodik sind klar definiert und öffentlich nachvollziehbar. Automatische Anpassung: Die Gewichtung einzelner Unternehmen oder Länder verändert sich mit den Marktbewegungen – ohne dass Anleger aktiv eingreifen müssen.

Die Gewichtung einzelner Unternehmen oder Länder verändert sich mit den Marktbewegungen – ohne dass Anleger aktiv eingreifen müssen. Einfaches Management: Sparpläne lassen sich automatisieren, Umschichtungen erfolgen regelbasiert.

Sparpläne lassen sich automatisieren, Umschichtungen erfolgen regelbasiert. Zeitersparnis: Kein kontinuierliches Beobachten einzelner Aktien erforderlich.

Kein kontinuierliches Beobachten einzelner Aktien erforderlich. Reduziertes Einzelrisiko: Verluste einzelner Titel wirken sich weniger stark aus.

Gerade für langfristige Altersvorsorgeportfolios ist diese Kombination aus Kosteneffizienz, Diversifikation und Automatisierung besonders attraktiv, wobei jedes Anlageprodukt mit Risiken verbunden ist und Kapitalverluste und Wertschwankungen möglich sind.

Quelle: AdobeStock_1398170693

Der FTSE All-World UCITS ETF als ein möglicher globaler Investmentansatz

Wer möglichst breit am globalen Wirtschaftswachstum partizipieren möchte, kommt an einem weltweit investierenden ETF kaum vorbei. Ein entsprechender Ansatz wird zum Beispiel mit dem Invesco FTSE All-World UCITS ETF umgesetzt. Ziel ist die möglichst umfassende Abbildung des globalen Aktienmarktes in einem einzigen Anlageinstrument.

Der ETF investiert in mehr als 4.000 große und mittelgroße Unternehmen aus 49 Industrie- und Schwellenländern. Damit deckt er rund 86 Prozent der global investierbaren Aktienmarktkapitalisierung ab. Nicht enthalten sind kleinere Unternehmen sowie sogenannte Frontier-Märkte.

Die Gewichtung erfolgt strikt nach Marktkapitalisierung. Größere Unternehmen nehmen automatisch einen höheren Anteil im Index ein als kleinere. Dieses Prinzip sorgt dafür, dass der ETF die tatsächliche Struktur des globalen Kapitalmarktes widerspiegelt – nicht eine subjektiv festgelegte Verteilung.

Ein entscheidender Vorteil dieses Ansatzes liegt in der automatischen Anpassung. Wenn Unternehmen wachsen oder Märkte an Bedeutung gewinnen, steigt ihr Gewicht im Index. Verlieren Regionen oder Konzerne an Relevanz, sinkt ihr Anteil entsprechend. Anleger müssen dafür nicht aktiv eingreifen. Die Anpassung erfolgt regelbasiert und kontinuierlich auf Indexebene.

Gerade über Zeiträume von mehreren Jahrzehnten ist dieser Mechanismus besonders wertvoll. Wirtschaftliche Machtzentren verschieben sich, neue Branchen entstehen, andere verlieren an Bedeutung. Ein globaler, marktkapitalisierungsgewichteter ETF passt sich diesen Veränderungen automatisch an. Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die vom Fonds gehalten werden.

Effizienz durch niedrige Kosten und automatische Verwaltung

Neben der Diversifikation spielt die Kostenstruktur eine zentrale Rolle. Ein Unterschied von nur 0,5 Prozentpunkten pro Jahr kann über 20 oder 30 Jahre hinweg einen erheblichen Betrag ausmachen. Der Zinseszinseffekt verstärkt nicht nur potenzielle Erträge, sondern auch Gebühren.

Der Invesco FTSE All-World UCITS ETF gehört mit einer jährlichen Gesamtkostenquote von 0,15 Prozent pro Jahr zu den besonders kostengünstigen globalen Aktien-ETFs. Für Anleger bedeutet das: weltweite Diversifikation bei vergleichsweise minimalen laufenden Kosten.

Zugleich entfällt der Aufwand, regionale oder sektorale Gewichtungen selbst anzupassen. Ein vergleichbar breit diversifiziertes Portfolio eigenständig zu verwalten, würde Transaktionskosten, Zeitaufwand und Komplexität deutlich erhöhen. Der ETF übernimmt diese strukturelle Steuerung automatisch.

Gerade im Rahmen langfristiger Sparpläne entsteht so eine effiziente, wartungsarme Lösung für den systematischen Vermögensaufbau.

Warum ein globaler ETF besonders gut zur Altersvorsorge passen könnte

Langfristige Vermögensbildung unterscheidet sich grundlegend von kurzfristigem Investieren. Über Zeiträume von 20, 30 oder 40 Jahren verändern sich wirtschaftliche Rahmenbedingungen zwangsläufig. Technologische Umbrüche, politische Neuordnungen oder strukturelle Wachstumsschübe einzelner Regionen lassen sich kaum zuverlässig vorhersagen.

Ein globaler ETF-Sparplan bietet hier einen entscheidenden Vorteil: Er reduziert die Abhängigkeit von Prognosen. Anleger müssen nicht entscheiden, welche Region künftig dominiert oder welche Branche langfristig gewinnt. Stattdessen investieren sie systematisch in die Entwicklung der gesamten Weltwirtschaft. Damit wird das Portfolio robuster gegenüber Fehlannahmen über die Zukunft.

Ein Blick auf die bisherige langfristige Wertentwicklung zeigt, dass eine Anlage in den Invesco FTSE All-World UCITS ETF die kurzfristige Unsicherheit an den Märkten ausgleichen und für ein gewisses Wohlstandswachstum hätte sorgen können, das vor allem für das Alter eine zusätzliche Absicherung bieten könnte. Es gilt dabei zu beachten, dass die Wertentwicklung der Vergangenheit nicht auf zukünftige Renditen schließen lässt.

Quelle: Invesco

Der Sparplanrechner von Invesco mit dem Invesco FTSE All World UCITS ETF zeigt, dass bereits ein monatliches Investment von 100 Euro über einen Zeitraum von 25 Jahren den Unterschied machen kann. Bei einer angenommenen (dem annualisierten Durchschnitt der letzten zehn Jahre entsprechenden) Rendite von 11,43 Prozent hätte die Rendite über 140.000 Euro und die Gesamtsparleistung über 171.000 Euro betragen. [AL1] Diese Rechnung basiert auf der Indexrendite. Der Spareffekt wird dabei umso größer, je langfristiger der Sparplan läuft. Dieser Effekt verstärkt sich, je höher die monatliche Sparrate ausfällt.

Der FTSE All-World UCITS ETF - Potenziell ein strukturell robuster Baustein für die Altersvorsorge?

Die Kombination aus demografischem Druck auf staatliche Rentensysteme und zunehmender Unsicherheit an den globalen Finanzmärkten macht private Altersvorsorge wichtiger denn je. Gleichzeitig wird es schwieriger, langfristige Gewinner zuverlässig zu identifizieren.

Gerade deshalb kann ein breit diversifizierter globaler ETF eine überzeugendeAnlagemöglichkeit darstellen. Er ermöglicht die Beteiligung an der weltweiten wirtschaftlichen Entwicklung, passt sich automatisch strukturellen Veränderungen an und hält die Kosten dauerhaft niedrig.

Der Invesco FTSE All-World UCITS ETF beispielsweise vereint diese Eigenschaften in einem einzigen Anlageinstrument. Er bietet Zugang zu tausenden Unternehmen weltweit, bildet die Struktur der globalen Kapitalmärkte ab und integriert sowohl etablierte Wirtschaftsräume als auch aufstrebende Regionen. Gleichzeitig bleibt die Verwaltung einfach und effizient.

Für Privatanleger, die ein langfristig ausgerichtetes Altersvorsorgedepot aufbauen möchten, kann ein solcher ETF daher eine sinnvolle strategische Grundlage darstellen. Er verbindet Diversifikation, Kosteneffizienz und Anpassungsfähigkeit – drei Eigenschaften, die in einer zunehmend komplexen und dynamischen Welt besonders wertvoll sind.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Acc.

* Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Der Invesco FTSE All-World UCITS ETF ist Risiken ausgesetzt, darunter Risiken aus Schwellenländern, Ausfallrisiken, operative Risiken und Liquiditätsrisiken. Weitere Informationen in den Risiken. Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen

WKN A3D7QX ISIN IE000716YHJ7 Kapitalverwaltungsgesellschaft Invesco Investment Management Limited Gesamtkostenquote (TER) 0,15% pro Jahr Fondsvolumen (AuM) 2,65 Mrd. EUR Replikationsmethode Optimiert Etragsverwendung Thesaurierend

* Die Investment-Idee ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister Invesco. Die Produktauswahl erfolgt allein durch den Dienstleister. Der Artikel ist von Alexander Mayer verfasst. Der Verfasser des Artikels versichert, dass dargestellte Inhalte unter Beachtung etwaig anwendbarer journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Dienstleister eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Prospekt (Verkaufsprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu bzw. entsprechende Veröffentlichungen für andere Produkte) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in genannte Finanzinstrumente. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an eine unabhängige Anlageempfehlung oder eine Anlagestrategieempfehlung.

* Wesentliche Risiken: Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Risikoindikator (SRI) des Fonds liegt bei 4 von 7 (1 ist die niedrigste und 7 die höchste Risikoklasse). Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. Der Wert der Aktien kann durch bestimmte Faktoren wie die Umstände des Emittenten oder Wirtschafts- und Marktbedingungen beeinflusst werden. Dies kann zu Wertschwankungen führen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden. Der Fonds kann Stock Connect verwenden, um auf China A-Aktien zuzugreifen, die auf dem chinesischen Festland gehandelt werden. Dies kann zusätzliche Liquiditäts- und Betriebsrisiken zur Folge haben, einschließlich von Abwicklungs- und Ausfallrisiken, aufsichtsrechtlichen Risiken und dem Risiko eines Systemausfalls.

* Wichtige Informationen: Diese Marketinginformation dient lediglich zu Diskussionszwecken und richtet sich ausschließlich an Anleger in Deutschland. Stand der Daten: 28.02.2026 sofern nicht anders angegeben. Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage-/Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern. Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Englisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invesco.com/ie-manco/en/home.html verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen.

* Nähere Angaben zu den Gebühren und sonstigen Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt für Anleger und der Prospektergänzung zu den einzelnen Produkten. Auf dem Sekundärmarkt erworbene ETF-Anteile können normalerweise nicht direkt an den ETF zurückgegeben werden. Am Sekundärmarkt müssen Anleger Anteile mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Brokers) kaufen und verkaufen. Hierfür können Gebühren anfallen. Drüber hinaus bezahlen die Anleger beim Kauf von Anteilen unter Umständen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf unter Umständen weniger als den aktuellen Nettoinventarwert. Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Index: Der Invesco FTSE All-World UCITS ETF (der "Fonds") wurde ausschließlich von Invesco entwickelt. Der Fonds ist in keiner Weise mit der London Stock Exchange Group plc und ihren Konzernunternehmen (zusammen die "LSE Group") verbunden oder wird von ihnen gesponsert, unterstützt, verkauft oder gefördert. FTSE Russell ist ein Handelsname von bestimmten Unternehmen der LSE Group. Alle Rechte am FTSE All-World Index (der "Index") liegen bei dem jeweiligen Unternehmen der LSE Group, das Eigentümer des Index ist. FTSE®, ICB® sind Marken des jeweiligen Unternehmens der LSE Group und werden von allen anderen Unternehmen der LSE Group unter Lizenz verwendet. Der Index wird von oder im Namen von FTSE International Limited oder deren Tochtergesellschaft, Vertreter oder Partner berechnet. Die LSE Group übernimmt keinerlei Haftung gegenüber Personen, die sich aus (a) der Verwendung des Index, dem Vertrauen auf den Index oder einem Fehler im Index oder (b) einer Anlage in den Fonds oder dessen Betrieb ergeben. Die LSE Group macht keine Ansprüche, Vorhersagen, Garantien oder Zusicherungen in Bezug auf die mit dem Fonds zu erzielenden Ergebnisse oder die Eignung des Index für den Zweck, für den er von Invesco eingesetzt wird. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Herausgegeben durch Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland. RO5267862