IRW-News: Hydaway Digital Corp.: Hydaway Digital bringt DETECT powered by RealityChek auf den Markt

IRW-PRESS: Hydaway Digital Corp.: Hydaway Digital bringt DETECT powered by RealityChek auf den Markt

Vancouver, British Columbia, 18. März 2026 / IRW-Press / Hydaway Digital Corp. (TSXV: HIDE) (OTCQB: HIDDF) (FWB: C88) (Hydaway oder das Unternehmen) freut sich, die Markteinführung von DETECT by RealityChek bekannt zu geben. DETECT bietet den Nutzern die Möglichkeit, Bilder und URLs hochzuladen, um mit Hilfe des hochmodernen Erkennungsmodells von RealityChek, das mit Hydaway-Grafikprozessoren betrieben wird, bei der Beantwortung der Frage Ist es echt? zu helfen.

Wenn Sie DETECT testen möchten, können Sie das unter https://detect.realitychek.com tun.

Schon zu Beginn des Jahres 2026 stieg die Zahl der mit KI generierten gefälschten Bilder sprunghaft an; täglich wurden zig Millionen davon produziert. Laut CBC werden mittlerweile jeden Tag mehr als 34 Millionen KI-Bilder erstellt und seit dem Aufkommen der KI im Jahr 2022 sind schon über 15 Milliarden solcher Bilder entstanden. Jüngste Studien haben gezeigt, dass sich Beteiligte in rund 40 % der Fälle von KI-generierten Bildern täuschen lassen.1

Globale Konflikte in der Ukraine, im Iran und auch anderswo haben eine Welle viraler Kriegsbilder ins Internet gespült, die über Tausende von Plattformen verbreitet werden. Doch viele der geteilten Bilder und Videos, die Aufrufe in Millionenhöhe erzielen, sind irreführend, falsch beschriftet oder zur Gänze KI-generiert. Die sozialen Medien werden überschwemmt von gefälschten Bildern, die nur darauf abzielen, Produkte zu verkaufen, Verbraucher bewusst in die Irre zu führen und ahnungslose Menschen auf unzählige Arten zu beeinflussen oder zu manipulieren.

Dieses rasante Wachstum KI-generierter Inhalte führt immer mehr dazu, dass weltweit Falschinformationen in großem Umfang online verbreitet werden. Noch nie zuvor waren Falschinformationen so weit verbreitet wie seit dem Aufkommen KI-generierter Inhalte. DETECT wurde eigens dafür entwickelt, genau diesem Trend entgegenzuwirken. Es kombiniert KI mit forensischen Tools, um ein zuverlässiges Ergebnis zu liefern, auf das man sich verlassen kann, weiß Karl Kottmeier, CEO von Hydaway.

Mit der Einführung von DETECT erhalten Nutzer Unterstützung bei der Überprüfung von Inhalten. Gleichzeitig wird der Mission von RealityChek Rechnung getragen, seine Position als führender Anbieter von Lösungen auf dem Gebiet der digitalen Bedrohungen und Cybersicherheit anzubieten. DETECT macht sich mehrschichtige Funktionen und die Analyse von Rauschen, Frequenz, Kompression und Artefakten auf Pixelebene zunutze und verwendet modernste neuronale Netze, um KI-generierte Inhalte zu trainieren und zu identifizieren.

Quelle:

1 Canadian Broadcasting Corporation (CBC), online,

https://www.cbc.ca/news/science/artificial-intelligence-misinformation-google-1.7217275#:~:text=163,more%20traditional%20forms%20of%20manipulation.

Über das Unternehmen

Das Unternehmen ist ein in North Vancouver ansässiger Anbieter von KI-Infrastruktur und Rechenleistungen. Das Unternehmen betreibt eine GPU-Vermietungsplattform, die Bare-Metal-Rechenkapazität für KI-Training, Inferenz und hochleistungsfähige Workloads bereitstellt. Durch die Übernahme von RealityChek bietet Hydaway zudem eine multimodale KI-Erkennungs- und Inhaltsüberprüfungsplattform an, die auf einer Blockchain-verankerten Authentifizierung basiert. Hydaway konzentriert sich darauf, den Zugang zu skalierbarer, kosteneffizienter Rechenleistung zu erweitern und die Infrastruktur aufzubauen, um die nächste Generation von KI-Anwendungen zu unterstützen.

Bitte besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.hydawaydigital.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Karl Kottmeier, Chief Executive Officer

204-252 West Esplanade, North Vancouver

BC V7M 0E9

Telefonnummer: 604.689.7422

E-Mail: info@hydawaydigital.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden können, darunter Aussagen zu den vom Unternehmen zu erbringenden Dienstleistungen und zur an das Unternehmen zu zahlenden Gegenleistung. Die Verwendung von Begriffen wie voraussehen, fortsetzen, schätzen, erwarten, könnte, wird, würde, prognostizieren, sollte, glauben und ähnlichen Ausdrücken dient dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken, einschließlich verschiedener Risikofaktoren, die in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens erörtert werden und unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zu finden sind, erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen.

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