Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.03.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 19. März 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|1&1
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Accenture
|Bericht 2. Quartal 2026
|Alibaba (ADR)
|Bericht 3. Quartal 2026
|Enel
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|HealWELL AI
|Bericht Geschäftsjahr 2025
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|Lanxess
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Nemetschek
|Bericht Geschäftsjahr 2025
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|Planet Labs
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|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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