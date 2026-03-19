Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.03.2026

onvista · Uhr
InfrastrukturKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 19. März 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
1&1Bericht Geschäftsjahr 2025
AccentureBericht 2. Quartal 2026
Alibaba (ADR)Bericht 3. Quartal 2026
EnelBericht Geschäftsjahr 2025
HealWELL AIBericht Geschäftsjahr 2025
IONOSBericht Geschäftsjahr 2025
LanxessBericht Geschäftsjahr 2025
NemetschekBericht Geschäftsjahr 2025
OHBBericht Geschäftsjahr 2025
OttobockBericht Geschäftsjahr 2025
Planet LabsBericht Geschäftsjahr 2026
RationalBericht Geschäftsjahr 2025
SGL CarbonBericht Geschäftsjahr 2025
United InternetBericht Geschäftsjahr 2025
VonoviaBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Vonovia
Alibaba (ADR)
Enel
Lanxess
OHB
Nemetschek
SGL Carbon
IONOS
Ottobock
1&1
United Internet
Planet Labs
HealWELL AI
Accenture
Rational

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