The Bottom Line: Politische Entwicklungen und konjunkturelle Trends in Europa

In der kommenden Woche steht Europa im Mittelpunkt des politischen und wirtschaftlichen Interesses. In Frankreich geht die zweite Runde der Kommunalwahlen an den Start, während Italien über eine Reform des Justizsystems abstimmt. Beide Ereignisse finden in einem sensiblen internationalen Umfeld statt und lenken den Blick auf politische Entwicklungen, die über die jeweiligen Landesgrenzen hinaus relevant sind.

Gleichzeitig rücken neue Stimmungsdaten aus Deutschland und der Eurozone in den Fokus. Der Ifo Index und die PMIs liefern Hinweise darauf, wie Unternehmen auf die Belastungen durch steigende Energiepreise und anhaltende Unsicherheiten in globalen Lieferketten reagieren. Ergänzt wird dies durch die geldpolitischen Entscheidungen in Norwegen und Ungarn, die im Kontext der aktuellen Marktbedingungen besondere Aufmerksamkeit erhalten. Jetzt lesen: UniCredit – The Bottom Line