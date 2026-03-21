Bis zum Ausbruch des Iran-Krieges sah es zumindest einige Monate nach einer Rückkehr des Goldilocks-Szenarios aus. Die Inflationsraten fielen, und damit konnten die Notenbanken absehbar die Geldpolitik weiter lockern, während die Volkswirtschaften wuchsen.

Weiterlesen mit onvista Plus onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Plus-Artikel im Web & App

Trading- und Investmentideen von Experten

onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch

Jederzeit online kündbar

Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot) Nur 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Einloggen