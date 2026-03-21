Die Märkte fürchten Zinserhöhungen – zu Unrecht
Acatis · Uhr
Die Ölpreisrally, eine steigende Inflation und nervöse Märkte dominieren die Schlagzeilen. Die Angst ist, dass nun statt Zinssenkungen Anhebungen kommen. Dabei sind diese Sorgen ungerechtfertigt. Grund für Optimismus an den Börsen gibt es trotzdem nicht.
Quelle: Ungvari Attila/Shutterstock.com
Bis zum Ausbruch des Iran-Krieges sah es zumindest einige Monate nach einer Rückkehr des Goldilocks-Szenarios aus. Die Inflationsraten fielen, und damit konnten die Notenbanken absehbar die Geldpolitik weiter lockern, während die Volkswirtschaften wuchsen.
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