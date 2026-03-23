BGH: Kein Erfolg für Klimaklagen gegen BMW und Mercedes
dpa-AFX · Uhr
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die Deutsche Umwelthilfe ist am Bundesgerichtshof (BGH) mit Klimaklagen gegen BMW und Mercedes-Benz gescheitert. Der Verein wollte vor Gericht durchsetzen, dass den Autoherstellern untersagt wird, nach November 2030 noch Neuwagen mit Verbrennungsmotoren zu verkaufen./kre/jdk/jml/ho/DP/men
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