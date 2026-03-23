BGH: Kein Erfolg für Klimaklagen gegen BMW und Mercedes

dpa-AFX · Uhr
E-Mobilität
Artikel teilen:

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die Deutsche Umwelthilfe ist am Bundesgerichtshof (BGH) mit Klimaklagen gegen BMW und Mercedes-Benz gescheitert. Der Verein wollte vor Gericht durchsetzen, dass den Autoherstellern untersagt wird, nach November 2030 noch Neuwagen mit Verbrennungsmotoren zu verkaufen./kre/jdk/jml/ho/DP/men

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Mercedes-Benz
BMW
BMW Vz.

Das könnte dich auch interessieren

Klagen gegen Mercedes und BMW
Verbrenner-Aus 2030? BGH urteilt heuteheute, 06:35 Uhr · dpa-AFX
Verbrenner-Aus 2030? BGH urteilt heute
Milliardär machte Irreführende Äußerungen
US-Geschworene: Musk schädigte Twitter-Aktionäre bewusst21. März · dpa-AFX
US-Geschworene: Musk schädigte Twitter-Aktionäre bewusst
Aktienanalysen der Woche: Micron Technology, Volkswagen & NIO
g​n​u​b​r​e​W
21. März · WH Selfinvest
Aktienanalysen der Woche: Micron Technology, Volkswagen & NIO
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Märkte in Turbulenzen
Fürs Absichern ist es längst zu spätheute, 10:41 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Die Märkte fürchten Zinserhöhungen – zu Unrecht21. März · Acatis
Dax, S&P 500, Bitcoin und Gold
Märkte im Minus – hier sind entscheidende Marken19. März · onvista
Alle Premium-News