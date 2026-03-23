EQS-AFR: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

23.03.2026 / 20:00 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die AUSTRIACARD HOLDINGS AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/financial-reporting-ac/

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/financial-reporting-ac/

23.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Lamezanstraße 4-8
1230 Wien
Österreich
Internet:https://www.austriacard.com/
Ende der MitteilungEQS News-Service

2296180 23.03.2026 CET/CEST

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