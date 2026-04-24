Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 17 April 2026 to 23 April 2026

Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

17/04/2026

FR0013230612

6 423

19.3705

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

20/04/2026

FR0013230612

8 359

19.7515

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

21/04/2026

FR0013230612

5 921

19.6620

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

22/04/2026

FR0013230612

2 252

19.1624

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

23/04/2026

FR0013230612

1 995

18.5934

XPAR

 

 

 

TOTAL

24 950

19.4864

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260424955601/en/

Tikehau Capital

Das könnte dich auch interessieren

Wall Street
Gewinne treiben Nasdaq 100 auf Rekordhoch22. Apr. · dpa-AFX
Das Straßenschild der Wall Street
Wall Street
Nasdaq mit nächstem Rekordhoch erwartet22. Apr. · dpa-AFX
Nasdaq mit nächstem Rekordhoch erwartet
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Verluste mit Aktien
Wann du auf Steuererstattungen hoffen kannstgestern, 07:00 Uhr · onvista
Alle Premium-News