DAX-Unsicherheit nach US-Arbeitsmarktbericht

An den vergangenen Handelstagen konnte jeweils die runde Marke von 14.000 Punkten per Schlusskurs verteidigt werden. Anleger fassten immer wieder Mut und kauften sich am Markt ein. So auch zunächst heute, wie am Morgen schon einmal kurz besprochen wurde:

Nach einer ruhigen Eröffnung unter dieser Marke stand der Index zunächst unter Druck und testete die Tiefs aus dem Nachthandel. Bis 13.868 Punkte fiel der DAX zurück, bevor eine Stabilisierung einkehrte. Diese führte zurück auf das Level der Vorbörse und harrte dort in Erwartung der US-Daten bis 14.30 Uhr aus.

Die Meldung beflügelte den Markt deutlich. In den USA wurden 379.000 neue Jobs geschaffen. Das waren rund 200.000 mehr Angestellte, als von den Analysten im Vorfeld prognostiziert. Entsprechend sank auch die Arbeitslosenquote auf nun 6,2 Prozent.

Steigende Löhne könnten hier aus Sicht der Arbeitnehmer die Inflation zumindest ein Stück ausgleichen. Zunächst schloss in dieser Euphorie der DAX seine Kurslücke und notierte mit 14.068 Punkten genau 200 Punkte über dem Tagestief vom Morgen.

Später trieben diese Daten jedoch später die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen nach oben. Sie notierten bei mehr als 1,6 Prozent und zeigten damit die Angst an, dass weitere geldpolitische Maßnahmen zurückgeschraubt werden könnten. Im zweiten Effekt sank der Aktienmarkt daher wieder und schloss letztlich mit einem Minus deutlich unter der runden 14.000er-Marke.

Folgende Parameter umrahmten den heutigen Handelstag:

Eröffnung 13.958,54 Tageshoch 14.068,03 Tagestief 13.868,20 Vortageskurs 14.056,34 Schlusskurs 13.920,69

In der Nachbörse gab es an der Wall Street jedoch ein Reversal. Der DAX konnte damit die runde Marke zumindest am Abend wieder erobern, wie das gesamte Chartbild des Handelstages aufzeigt:

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Gewinner des Tages waren die Versorgeraktien RWE und E.ON. Hintergrund war eine Meldung der Bundesregierung zum jahrelangen Rechtsstreit mit den Energiekonzernen. Es ging um eine Entschädigung für den beschleunigten Atomausstieg. Das Umwelt-, Finanz- und Wirtschaftsministerium zahlt insgesamt 2,43 Milliarden Euro als Ausgleich für entgangene Gewinne und umsonst getätigte Investitionen an alle Energieunternehmen der Branche.

Tagesgewinner war die Deutsche Bank. Durch den Renditeanstieg bei Anleihen könnte sich hier das Geschäft mit Krediten und mit festverzinsten Wertpapieren entsprechend verbessern und mehr Gewinn erwirtschaftet werden.

Verlierer war erneut die MTU Aero Engines AG. Sie leidet an der Fortsetzung des Lockdowns und der langen Pause in der Reisebranche.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Am fünften Tag der Woche unterschritt der Dax per Schlusskurs die psychologische Marke von 14.000 Punkten. Das XETRA-Chartbild zeigt damit den Widerstandsbereich deutlich auf, den der Markt auch in dieser Woche nur einmal kurz für das neue Rekordhoch überwinden konnte:

Damit steht diese runde Marke auch am Montag wieder im Fokus der Anleger.

Welche Werte noch spannend sind, erörtern wir gerne im Wochenendformat mit unserem Händler Kai.

Schalten Sie dazu unsern youtube-Kanal der LS-Exchange auch am Samstag ein.

