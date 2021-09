Drei Fragen an Bernecker: Valneva als heißes Impfstoff-Eisen, zündet bei Apple bald die nächste Rally und ist Thyssenkrupp jetzt einen Blick wert?

In unserer heutigen Ausgabe fragen wir nach einer Chancenbewertung zu Thyssenkrupp angesichts der positiven Marktlage, wohin die Apple-Gerüchte führen könnten und ob der neue interessante Impfstoff-Wert Valneva zu den anderen Highflighern aufsteigen kann.

onvista-Redaktion: Bei Apple rappelt derzeit die Gerüchteküche. Zum einen soll das neue iPhone die Fähigkeit haben, direkt per Satellit eine Datenverbindung herstellen zu können, was Funklöcher für Apple-Nutzer irrelevant werden lassen könnte. Zum anderen wird erneut auf eine baldige Ankündigung des Apple-Cars spekuliert. Bereitet das den Nährboden für eine weitere Aktienrally?

Apple steht seit über einem Jahr im Mittelpunkt des Interesses rd. um das autonome E-Mobil. Dazu gehört die Technik über Satelliten, wofür es die ersten Pläne eines umfassenden Netzwerkes rd. um den Erdball bereits gibt. 50 Satelliten sind dafür vorgesehen. Zwei Varianten werden in New York/Detroit diskutiert. Ein eigenes Apple-Auto oder die Kombination der Apple-Technik mit einem großen Autobauer in den USA. Das ist eine Frage der Investitionen. Fachleute taxieren den zweiten Weg als realistisches Ziel und würde Apple in den Mittelpunkt dieser Technologie stellen. Wird diese Version bestätigt, ergäbe sich daraus eine Hochstufung von Apple. Dann landet Apple bei einem Marktwert von 3 Bio. $.

onvista-Redaktion: Valneva ist das neue Spielobjekt der Anleger unter den Impfstoff-Aktien. Das französische Unternehmen setzt auf eine klassische Herangehensweise mit einem inaktiven Virus – ein Impfstoff für „mRNA-Skeptiker“. Eine Zulassung noch Ende des Jahres ist im Gespräch. Ist angesichts der im Vergleich zu Moderna, Biontech und Co. noch sehr niedrigen Marktkapitalisierung eine Rally möglich?

Valneva bleibt eine Impfstoffwette. Der Optimismus stützt sich darauf, den ersten sog. Totimpfstoff gegen Corona in Europa anzubieten. Es handelt sich um eine Impfstoffart mit inaktivierten Krankheitserregern und damit im Gegensatz zu der bekannten Technologie mRNA. Die Zulassung ist noch nicht eingereicht. Sie steht angeblich bevor. Die Briten haben schon vorgegriffen und 100 Mio. Dosen bestellt. Der Kursanstieg der Aktie von 12 € Anfang August bis knapp 26 € ergab einen Kursgewinn von 100 %, aktuell per Diktat rd. 70 %. Damit sind die Perspektiven vorerst ausreichend eingepreist worden.

onvista-Redaktion: Thyssenkrupp hat eine schlimme Zeit hinter sich, doch nun blickt das Unternehmen auf eine sehr robuste Nachfrage in Europa und den USA, steigende Produktionskapazitäten und eine Profitabilität auf Rekordniveau. Zeit für einen Einstieg?

Thyssenkrupp hat von den Preiszuschlägen für Stahl bislang relativ wenig profitiert. Immerhin arbeitet man zurzeit betriebswirtschaftlich mit schwarzen Zahlen. Es ist die Grundlage dafür, die Stahlsparte per Spin-off möglichst schnell zu realisieren. Auf diese Entscheidung kommt es an. Dann ließe sich eine relativ geordnete Bewertung von Thyssen als Konglomerat mit den verschiedenen Sektoren vornehmen. In Essen bleibt es bei den an sich bekannten Größen, die umgerechnet auf 11,50 bis 12,50 € je Aktie hinauslaufen. Auf die Entscheidungen kommt es nun an.

