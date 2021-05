Ethereum: Preis erobert neues Allzeithoch über 3000 Dollar – mehere Faktoren treiben die Rally

Während der Branchenprimus sich langsam aber stetig von der scharfen Korrektur der letzten Wochen erholt und die Marke von 60.000 Dollar wieder in Reichweite kommt, kennt die Nummer 2 hinter Bitcoin kein Halten mehr. Die Kryptowährung Ethereum hat mit einem 24h Plus von fast 10 Prozent zum ersten Mal die Marke von 3000 Dollar überwunden und notiert derzeit bei 3150 Dollar. Damit beläuft sich das Plus seit Jahresbeginn auf rund 350 Prozent. Bitcoin kommt im gleichen Zeitraum „nur“ auf ein Plus von 100 Prozent.

Viele Anleger betrachteten die Ethereum im Vergleich zum Krypto-Primus als unterbewertet, sagt Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. Die enorme Nachfrage institutioneller Investoren lasse sich unter anderem an der Tatsache ablesen, dass in Kanada bereits zwei börsennotierte Ethereum-Fonds (ETFs) auf dem Markt seien. Mittelfristig habe die Kryptowährung Luft bis 5000 Dollar, um anschließend die 10.000er Marke ins Visier zu nehmen.

Ethereum als Infrastruktur für Trend-Themen

Ethereum profitiere außerdem von den heißen Themen „DeFi“ und „NFT“, sagt Analyst Timo Emden von Emden Research. Decentralized Finance (DeFI) sei die Bezeichnung für Finanzanwendungen auf Basis der Blockchain-Technologie wie zum Beispiel Kreditgeschäfte und andere Bank-Dienstleistungen. „NFT“ steht für Non-fungible tokens, welche ein Asset einzigartig machen. Hierbei reichen die Anwendungsfälle von Sammelkarten bis hin zu virtuellen Welten und Digital-Kunst. Da Ethereum nicht nur ein Zahlungsmittel ist, sondern Transaktionen an bestimmte Bedingungen geknüpft werden können („Smart Contracts“), eignet es sich besonders gut für DeFi- oder NFT-Geschäfte.

Ein weiterer Faktor ist die in Aussicht gestellte Verbesserung der Skalierung, die die derzeit noch hohen Transaktionskosten von Ethereum enorm senken könnte. In den Hochphasen des Handels mussten für Ethereum-Transaktionen in den letzten Monaten bis zu 100 Dollar an Gebühren gezahlt werden. Mehrere in Aussicht gestellte System-Updates, die im Laufe des Sommers in die Ethereum-Blockchain integriert werden sollen, haben das Potenzial die Gebührenstruktur und auch die Geschwindigkeit von Ethereum massiv zu verbessern.

Martkapitalisierung von Ethereum wächst

Dem Branchendienst CoinMarketCap.com zufolge kommt Ethereum derzeit auf eine Marktkapitalisierung rund von 364 Milliarden Dollar. Das ist fast so viel wie der Börsenwert der Dax-Schwergewichte SAP, Siemens und Allianz zusammengerechnet. Der Wert aller im Umlauf befindlichen Bitcoin beläuft sich auf etwa 1,1 Billionen Dollar. Die Marktkapitalisierung des gesamten Kryptomarktes beläuft sich auf knapp 2,4 Billionen Dollar.

