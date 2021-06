Meme-Stocks: Michael Burry warnt vor der „Mutter aller Crashes“

Am Tag des großen Verfalls herrscht an der Wall Street Mollstimmung. Der Dow Jones notiert derzeit mit einem Minus von 1,3 Prozent bei 33.350 Punkten. Er steuert damit auf den fünften schwachen Handelstag in Folge und einen Wochenverlust von etwa 1000 Punkten zu. Aktuell würde er sein Wochenminus auf annähernd drei Prozent steigern.

An der technologielastigen Nasdaq-Börse sah es zuletzt besser aus, der Auswahlindex Nasdaq 100 hatte am Vorabend knapp über den 14.200 Punkten noch einen erneuten Rekord aufgestellt. „Aktien, die hohes Wachstum versprechen, sind derzeit im Vergleich zu zyklisch schwankenden und Substanzwerten wieder etwas beliebter“, urteilte vor diesem Hintergrund Marktanalystin Sophie Griffiths vom Broker Oanda. Am Freitag scheint es aber, als könnten sich die Tech-Aktien den Verlusten nicht entziehen. Der Index notiert heute eine Stunde nach US-Handelsbeginn mit 0,3 Prozent im Minus.

Im Hinblick auf Schwankungen sollten Investoren am Freitag die Tatsache im Hinterkopf haben, dass es an den Terminmärkten routinemäßig zum großen Verfall kommt. An diesem können Aktien- und Indexkurse spürbar schwanken, weil vor allem größere Fonds- oder Vermögensverwalter zum Ablauf der Kontrakte versuchen, die Kurse noch in die von ihnen gewünschte Richtung zu bewegen. Ausschläge auch ohne wesentliche Unternehmens- oder Konjunkturnachrichten können die Folge sein.

Während der große Verfallstag die Märkte leicht bewegt, haben diese die Überlegungen der US-Notenbank Fed, die Anleihekäufe deutlich zurückzuschrauben und ab dem Jahr 2023 den Leitzins wieder zu erhöhen, bisher ohne größere Schäden weggesteckt.

Michael Burry warnt vor deutlichen Verlusten bei Hype-Assets

Das meiste Chaos hat sich in den letzten Wochen ohnehin weniger am Gesamtmarkt, als viel mehr in einigen bestimmten Assets zentriert, darunter im Krypto-Sektor, der unter deutlichen Kursverwerfungen gelitten hat, sowie bei Meme-Aktien, deren Volatilität nach einer ruhigeren Phase in den letzten Wochen wieder enorm angezogen ist. Vor allem beim Kinobetreiber AMC zeichneten sich zuletzt wieder wilde Kursbewegungen ab. Im heutigen Handel notiert die Aktie erneut etwa 5 Prozent im Plus.

Warnende Worte aus dieser Richtung hat der als „Big Short“ Investor bekannt gewordene Michael Burry jüngst auf Twitter abgegeben, seine Tweets jedoch anschließend wieder gelöscht. Am Donnerstag warnte er in einer Tweet-Reihe, dass Rückgänge in Krypto- und Meme-Aktien vor allem bei Privatinvestoren zu extremen Verlusten führen können. Er sprach dabei von Verlusten in dem Ausmaß „der Größe von Ländern“, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet.

„All der Hype und die Spekulationen die vorgehen, ziehen den privaten Sektor mit hinein, bevor die Mutter aller Crashes passiert. Wenn Krypto von der Billionen-Bewertung herunterfällt und Meme-Stocks von ihren Milliarden-Bewertungen zurückkommen, dann wird die Allgemeinheit Verluste in der Größe von ganzen Ländern verzeichnen“, schrieb der Investor auf Twitter, bevor er die Tweets anschließend wieder löschte - etwas, das er in der Vergangenheit schon häufiger gemacht hat.

Burry selbst war zu Beginn des Hypes im letzten Jahr in die GME-Aktie involviert, hat sich jedoch lange vor den wirklichen Kursexzessen verabschiedet. Nun findet der Investor, der auch von der Reddit-Community genau verfolgt wird, hier eher mahnende Worte: „Wenn ich GME auf Ihr Radar gebracht habe und Sie erfolgreich damit waren, dann freue ich mich für Sie. Dennoch, das was gerade vorgeht sollte rechtliche und regulatorische Auswirkungen haben. Das ist unnatürlich, verrückt und gefährlich.“

onvista-Redaktion/dpa-AFX

Titelfoto: Michael Vi / Shutterstock.com

