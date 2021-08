NVIDIA - Aktie kratzt am Allzeithoch

Die Nvidia-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im September 2020 markierte die Aktie nach einer starken Rally ein Hoch bei 147,27 USD. Danach lief der Wert zunächst monatelang seitwärts bis leicht aufwärts. Am 02. Juni 2021 durchbrach die Aktie eine obere Pullbacklinie über die Hochpunkte aus dem September 2020 und April 2021. Anschließend schoss die Aktie auf das aktuelle Allzeithoch bei 208,75 USD nach oben.

Seit diesem Hoch vom 07. Juli 2021 konsolidiert die Aktie auf hohem Niveau seitwärts. Am Freitag zog sie mit einer langen weißen Kerze an das Allzeithoch an. Heute Morgen wird der Wert leicht über dem Rekordhoch getaxt.

Neuer Rallyschub möglich

Sollte die Nvidia-Aktie tatsächlich über 208,75 USD und damit auf ein neues Allzeithoch ausbrechen, könnte die Rally der letzten Wochen fortgesetzt werden. Ein Anstieg in Richtung 243,92 USD wäre dann möglich.

Sollte der Ausbruch aber nicht gelingen und die Aktie am Rekordhoch abprallen, dann könnte es in den nächsten Tagen zu einem Rücksetzer in Richtung 178,65-172,50 USD kommen.

NVIDIA - Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)