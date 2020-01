Tesla: Auch die Fans unter den Analysten werden zunehmend vorsichtiger – Ein Drittel Abwärtspotenzial bei der Aktie?

Tesla ist an der Börse erstmals mehr wert als die beiden größten US-Autobauer General Motors und Ford zusammen. Die Aktie des Elektroauto-Pioniers aus Kalifornien stieg am Mittwoch um knapp fünf Prozent und markierte ein Rekordhoch. Damit erreichte der Konzern eine Marktkapitalisierung von rund 89 Milliarden Dollar. Das sind zwei Milliarden mehr als GM und Ford zusammen, die auf einen Börsenwert von 50 Milliarden beziehungsweise 37 Milliarden Dollar kommen. Beim Absatz liegt Tesla allerdings weit hinter den beiden alteingesessenen Rivalen zurück. Während GM und Ford im vergangenen Jahr jeweils mehr als zwei Millionen Fahrzeuge allein in die USA auslieferten, kommt Tesla weltweit lediglich auf 367.500 Autos.

Zum Start des heutigen US-Handels liegt das Papier erneut 0,5 Prozent im Plus. Angetrieben wird der Höhenflug der Tesla-Aktie von einem überraschenden Gewinn im dritten Quartal, Fortschritten in einer neuen Fabrik in China und ermutigenden Auslieferungszahlen im vierten Quartal. Im Zuge dessen hat sich der Kurs in den vergangenen drei Monaten mehr als verdoppelt. Auch deutet die Diskrepanz zwischen Börsenwert und Absatzzahlen im Vergleich mit den traditionellen Herstellern auf das große Zutrauen der Anleger in Tesla und die E-Autotechnik, auf die inzwischen auch die gesamte Branche verstärkt setzt.

Selbst die größten Optimisten werden angesichts des Höhenfluges vorsichtiger

So langsam werden die Analysten-Stimmen angesichts des außerordentlichen Höhenflugs der Aktie aber zunehmend vorsichtiger: Bernstein-Analyst Toni Sacconaghi bewertet die Aktie nun mit „Neutral“ und nennt ein Kursziel von 325 Dollar als faire Bewertung. Er betont trotzdem einen Vorteil, der Tesla weiterhin zugute kommen könnte: In den letzten anderthalb Jahren hat der US-Autobauer die Preise für seine Modelle ganze 24 Mal verändert – diese dynamische Preissetzung ist aus Sicht des Analysten ein wesentlicher Vorteil gegenüber der traditionellen Konkurrenz, der fünf bis zehn Prozent beim Gewinn ausmachen könnte.

Laut einem Analysten von JL Warren Capital könnte sich diese dynamische Preissetzung aber auch negativ auf die Marge auswirken: Laut ihm konzentriert Tesla sich in seiner Strategie speziell im chinesischen Markt voll auf Verkaufszahlen, kurz- und mittelfristig wahrscheinlich auf Kosten der Marge und somit des Gewinns. ″Tesla ist in China offensichtlich sehr volumenorientiert und nicht margenorientiert, da die Preise häufig geändert werden, um die Nachfrage anzukurbeln. Da lokal bezogene Komponenten derzeit begrenzt sind und Batterien noch aus den USA importiert werden, wird sich die Preissenkung, die die Nachfrage auf dem chinesischen Markt antreibt, negativ auf den Gewinn auswirken.“

Die Analysten Ben Kallo und David Katter von der Investmentbank Baird & Co haben die Aktie zuletzt ebenfalls auf ein neutrales Rating herabgestuft, nachdem sie lange Zeit dem bullischen Lager angehört haben. In einer Mitteilung an die Kunden hieß es, es sei Zeit, von den großen Gewinnen, die der Automobilhersteller verzeichnet habe, zu profitieren. „Wir treten an die Seitenlinie, zugegebenermaßen kampfesmüde nach einigen hart umkämpften Jahren, einschließlich einer ungefähr 20-prozentigen Outperformance im letzten Jahr“, hieß es. Sie gaben an, dass das Risiko/Ertrags-Verhältnis für Tesla-Aktien nach den jüngsten Zuwächsen ausgeglichener ist – ein Anstieg um 113 Prozent in den letzten 6 Monaten, fast 18 Prozent seit Jahresbeginn.

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Tesla von 200 auf 340 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch auf „Underperform“ belassen. Das neue Kursziel räume dem Hersteller von Elektrofahrzeugen in vielerlei Hinsicht Wohlwollen ein, schrieb Analyst Dan Levy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im allergünstigsten Fall könne der Kurs bis auf 700 Dollar steigen, im ungünstigen Szenario aber bis auf 165 Dollar fallen. JPMorgan hatte das Kursziel auf 240 Dollar gesetzt. Im Durchschnitt setzen die Analysten auf ein Kursziel von 329 Dollar – somit ein Drittel unter dem derzeitigen Wert.

